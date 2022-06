Vriendschap gaat door het neusgat: je raakt eerder bevriend met iemand die hetzelfde ruikt

Mensen met min of meer dezelfde lichaamsgeur sluiten gemakkelijker een onderlinge vriendschap dan mensen die sterker verschillen van geur. Dit blijkt uit een onderzoek aan het Weizmann Instituut in Rehovot, Israël, dat vrijdag gepubliceerd is in Science Advances.

In het onderzoek werd de lichaamsgeur van in totaal twintig vriendenduo’s (van gelijk geslacht) met naar eigen opgave ‘een sterke klik’ geanalyseerd door een ‘elektronische neus’ en een aantal menselijke beoordelaars.

Ook werd de geur van volstrekte vreemden geanalyseerd, die vervolgens onderling een bewegingsspel op korte afstand van elkaar (zonder woorden) moesten doen. De personen wiens geur het meest op elkaar leek, zeiden na afloop van het spel het vaakst dat ze wel een klik met elkaar zouden kunnen krijgen bij eventueel nader contact (dat overigens niet plaats vond).

Sociale geuren

Het onderzoek past in een gestage reeks van de laatste jaren waarin steeds meer aanwijzingen voor het belang van geur in het sociale verkeer worden gevonden.

De Nederlandse geuronderzoeker en psycholoog Jasper de Groot (Radboud Universiteit) noemt het onderzoek „heel interessant” maar nog niet helemaal overtuigend. „Het is belangrijk dat ze hiermee een nieuw onderzoeksdomein hebben geopend voor de rol van geur in sociale relaties. Dat informatie over emoties, ziekte en geslacht via geur kunnen worden overgebracht is al vaak onderzocht, vriendschap is echt nieuw. Maar er is wel meer onderzoek nodig. Jammer is bijvoorbeeld dat deze onderzoekers hun verwachtingen en onderzoeksopzet niet van tevoren geregistreerd hebben, dat is toch wel de gouden standaard tegenwoordig.”

Bewegingenspel

De Groot wijst er ook op dat in de bewegingen in het spel van het vervolgonderzoek ook geen verband met gelijke of ongelijke geur is teruggevonden. „Dat er een klik tussen die personen zou bestaan, wordt nu alleen afgeleid uit de zelfrapportage, maar dat zou je toch ook verwachten terug te zien in het spel zelf.” In het spel moesten de proefpersonen zo precies mogelijk elkaars bewegingen overnemen. De Groot: „Het is een cliché, maar hier is nog wel meer onderzoek nodig. Want ze zeggen dat de gelijke geur voorspelt dat een klik-vriendschap ontstaat. Dat is nog de vraag, want wat is de invloed van geur in de werkelijkheid van alledag? Hoe makkelijk ruik je elkaar bij een eerste kennismaking in de gewone wereld? Bij geliefden speelt geur wel een rol, dat is uit ander onderzoek duidelijk geworden. Wie slaapt op een gedragen T-shirt van zijn of haar geliefde, slaapt bijvoorbeeld objectief beter dan zonder dat T-shirt. Maar kennen vrienden elkaars geur ook zo goed, ook bij een eerste ontmoeting, waarbij toch meestal ook anderen in de buurt zijn? Dan zijn gezamenlijke interesses waarschijnlijk veel belangrijker.”

Elektronische neus

Een sterk punt van het onderzoek is volgens De Groot dat er gebruik is gemaakt van een elektronische neus, „dat maakt de conclusies een stuk objectiever”. In het artikel schrijven de onderzoekers dat een beoordeling door menselijke geursnuivers dezelfde uitkomst gaf, maar dat ook duidelijk is dat die op andere chemische stoffen reageerden dan de ‘eNose’. „Niet verrassend”, aldus de onderzoekers, „gezien het feit dat er duizenden stoffen aanwezig zijn in lichaamsgeur.”

Als mogelijk mechanisme waarmee de gelijke geur de vriendschap stimuleert, noemen de onderzoekers dat mensen hun eigen geur als heel vertrouwd ervaren. Als een ander ook zo ruikt, kan er dus geen gevaar dreigen.

Klikken

En passant hebben de Israëlische psychologen (Inbal Ravreby, Kobi Snitz en Noam Sobel) nog een ander onderzoeksdomein geopend, namelijk naar het ‘klikken’ van vriendschappen. Een fenomeen dat vrijwel iedereen uit eigen ervaring kent, maar waarvan zij geen enkele definitie in de wetenschappelijke literatuur konden vinden. Voor hun eigen onderzoek hebben ze dus eerst 235 proefpersonen gevraagd de ‘klik’ in vriendschap in eigen woorden te omschrijven. Tien van hen antwoordden niet te weten waar de onderzoekers het over hadden, maar de andere 225 gaven bij elkaar slechts 42 verschillende omschrijvingen. „Een duidelijke aanwijzing dat het fenomeen echt bestaat”, aldus Sobel c.s.

„Onmiddellijke vriendschap bij ontmoeting”, werd door 137 mensen opgeschreven, maar ook „op dezelfde golflengte”, „gevoel elkaar al jaren te kennen vanaf het begin” en „moeiteloze interactie” scoorden relatief hoog. De top twintig van de termen werd gebruikt om in het eigenlijke onderzoek vast te stellen of het tussen de bevriende proefpersonen die hun lichaamsgeur ‘doneerden’ echt om klik-vriendschap ging.