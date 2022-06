Vaccinatie moeder beschermt baby’s tegen Covid-19

Pasgeborenen van tegen Covid-19 gevaccineerde moeders lopen in de eerste zes maanden van hun leven significant minder risico om met een ernstige corona-infectie in het ziekenhuis te belanden. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat vorige week verscheen in The New England Journal of Medicine.

De onderzoekers zagen dat het beschermende effect van vaccinatie voor het kind tijdens de omikrongolf (van half december vorig jaar tot begin maart dit jaar) met 38 procent minder gunstig uitpakte dan tijdens deltagolf (juli tot half december 2021) toen het risico op ziekenhuisopname 80 procent minder was. Dit verminderde effect is volgens de onderzoekers te wijten aan het feit dat de omikronvariant van het coronavirus makkelijker ontsnapt aan de door het vaccin opgewekte antilichamen.

Relatief kwetsbaar

De hogere besmettelijkheid van de omikronvariant zorgde er ook voor dat het aantal kinderen onder de zes maanden dat met Covid in het ziekenhuis belandde verzesvoudigde ten opzicht van het aantal opgenomen patiëntjes gedurende de deltapiek. Alleen al daarom is zelfs de verminderde bescherming van 38 procent nog zeer de moeite waard, zeggen de onderzoekers. Pasgeborenen zijn relatief kwetsbaar in de coroanpandemie, merken de onderzoekers op. Van de nul- tot vierjarigen die met Covid moeten worden opgenomen in het ziekenhuis is 44 procent jonger dan zes maanden.

Pasgeboren baby’s zijn beschermd tegen infectieziekten door de antistoffen die ze voor de geboorte van hun moeder kregen via de placenta, of daarna via de moedermelk. Deze „van de moeder geleende” antistoffen verdwijnen in de maanden na de geboorte langzaam uit het bloed van het kind. Dan moet het zijn eigen weerstand opbouwen.

Vaccinatie beschermt het kind hierbij beter dan natuurlijke infectie met het coronavirus. Dat bleek uit eerder onderzoek waarin werd aangetoond dat pasgeborenen van gevaccineerde moeders zes maanden na hun geboorte significant vaker en tevens ook hogere concentraties antilichamen tegen het coronavirus in hun bloed hadden dan kinderen van ongevaccineerde moeders die tijdens hun zwangerschap besmet waren geraakt.

Aanstaande moeders

In het nieuwe onderzoek bestudeerde het team onder leiding van Manish Patel van de Centers for Disease Control in Atlanta de statistieken van pasgeboren kinderen, afkomstig van dertig ziekenhuizen verspreid over de Verenigde Staten. Daarbij vergeleken ze 537 kinderen die vanwege Covid in het ziekenhuis belandden met 512 kinderen zonder complicaties. Daaruit bleek dat tijdige vaccinatie van de aanstaande moeder gemiddeld 52 procent effectief was tegen ziekenhuisopname van het kind vanwege covid, en zelfs 70 procent effectief tegen intensive care-opname. Twee kinderen in de studie overleden als gevolg van corona, beide kinderen van ongevaccineerde moeders.

In het onderzoek werd boostervaccinatie (een derde of vierde coronaprik) van aanstaande moeders buiten beschouwing gelaten. Maar de onderzoekers verwachten dat het oppeppen van de antistoffen met een herhaalprik ook zeker voordelig zal zijn voor pasgeborenen.