Thuiswerker doet cateraar Sodexo geen goed

Je kon er maandenlang een speld horen vallen, tot het geroezemoes beetje bij beetje terugkeerde. En wie vandaag de dag zo rond het middaguur zijn soep, salade of broodje kroket in een kantine bestelt, is het vast opgevallen: de drukte is op menige lunchplek weer terug.

Of dat overal ook zo blijft? Bij de Franse cateraar Sodexo (412.000 medewerkers, 17,4 miljard euro omzet) zijn ze er bepaald niet gerust op. Ja, het herstel was behoorlijk na de vrije koersval in 2020, maar in het laatste vooruitzicht dat de multinational begin april bij zijn halfjaarresultaten gaf, dook het coronaspook alweer op. Het bedrijf wijst naast de oorlog in Oekraïne en een eerder dan verwacht aflopend contract met het Britse ministerie van Gezondheid op een „heropleving” van lokale corona-uitbraken die samen voor een „klimaat vol onzekerheden” zorgt.

Dat is nu niet de boodschap die beleggers graag horen. Investeerders in Sodexo verloren al het nodige vertrouwen door het in hun ogen schoorvoetende begin van Sophie Bellon, de nieuwe topvrouw. Zij is de dochter van oprichter Pierre Bellon, die eind januari op 92-jarige leeftijd overleed. „De nieuwe ceo en het directieteam zijn niet overtuigend genoeg”, zegt aandelenanalist Yi Zhong van AlphaValue vanuit Parijs. „De markt had meer verwacht bij de eerste handelsupdate sinds de benoeming van Sophie Bellon. Maar strategisch plannen en ambities bleven uit, net als berichten over nieuwe contracten. De koers daalde met 10 procent.”

Sodexo, in Nederland vooral bekend van zijn bedrijfsrestaurants in kantoren, zorgcentra en universiteiten, groeide sinds de oprichting in de jaren 60 uit tot een van de grootste cateringbedrijven ter wereld achter het Britse Compass. Ook die marktleider zag de omzet de laatste jaren fors teruglopen, van 31,7 miljard dollar tot 24,5 miljard dollar (zo’n 23 miljard euro). Het is tekenend voor de klap die de sector te verwerken heeft gekregen door thuiswerken en de vele afgelaste evenementen. In 2020 werden in Nederland 800 van de 3.000 banen geschrapt.

Sodexo biedt tegenwoordig een scala aan andere diensten aan voor bedrijven en instellingen. Van schoonmakers, hoveniers en fitnessinstructeurs, tot technisch beheerders, postbodes en afvalverwerkers: bij Sodexo zorgt de bedrijfstak facilitair beheer intussen voor een derde van de totale omzet. Dat is dubbel zoveel als concurrent Compass (15 procent).

„Thuiswerken drukt nog steeds de volumes in deze sector en zal dat blijven doen”, zegt analist Matthias Desmarais van de Frans-Duitse vermogensbank Oddo BHF. „Drie tot vier procent van de markt is voorgoed verdwenen, verwacht ik.” Veel volume in een bepaalde regio is belangrijk voor bedrijven als Sodexo, zodat zij kunnen profiteren van schaalvoordelen. Zo niet, dan worden de winstmarges lager en zie je het bedrijf uiteindelijk vertrekken. Zo kromp het aantal landen waarin Sodexo actief is dit jaar naar 55, blijkt uit het laatste halfjaarverslag.

Ondertussen kampt Sodexo met twee nieuwe uitdagingen: de krappe arbeidsmarkt en torenhoge inflatie. Al weet het bedrijf daar volgens analist Desmarais goed mee om te springen. „In de meeste landen lukt het Sodexo om voldoende personeel te vinden. Al moeten ze hen duidelijk meer betalen dan vroeger.” Dat blijkt wel uit de cijfers: de loonuitgaven stegen in het eerste halfjaar van 2022 fors: van 3,6 naar ruim 4 miljard euro, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

En de inflatie is geïndexeerd in de meeste klantcontracten, zegt Desmarais. „Sodexo is een zeer flexibel bedrijf, ze zijn inflatie gewend en kunnen hogere voedselprijzen doorberekenen aan de klant. Zolang die inflatie maar niet te hoog wordt en meerdere kwartalen op een rij doorzet.” Vrijdag presenteert Sodexo zijn derdekwartaalcijfers.