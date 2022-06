Spontane protesten ‘enige manier om plannen van tafel te krijgen’

Vlak naast de oprit van de A2 bij Best staat de groene tractor van Arno Olislagers uit het Noord-Brabantse Esch geparkeerd. „No farmers no food”, zo staat er met grote witte letters op de voorruit. En dat besef, zegt de geitenhouder, mag nog wel wat meer bij de mensen in Nederland doordringen. „Wat mij betreft leggen we de voedselproductie veertien dagen stil. Zodat de mensen lege schappen in de winkels zien. Want ik ben er klaar mee, de maatregelen moeten van tafel.”

Niet veel later staat er een man met een blauw overhemd in de berm. Met een paraplu beschermt hij zich tegen de plotselinge stortbui. „Is het gelukt met protesteren?” roept hij naar boven, richting de cabine van de tractor van Olislagers. Hij is zelf verzekeringsarts, zegt de man, maar steunt de boerenacties; daarom is hij hier. Volgens hem zit er een plan achter de aangekondigde maatregelen van het kabinet, („die gekken”) en willen ze alle boeren onteigenen.

Hooibalen op de weg

Na een groot georganiseerd protest op woensdag in het Gelderse Stroe, gingen boeren maandag op verschillende plaatsen onaangekondigd de snelweg op. Dat deden ze onder meer op de A28 tussen Hoogeveen en Assen en op de A50 bij Oss.

Op de A2 bij Best begon het protest iets na het middaguur. Tractoren stonden stil op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook werden er hooibalen op de weg gelegd , die later door de politie werden verwijderd. Het verkeer kon er langs via de op- en afrit, maar er ontstond wel file.

De 17-jarige Stijn Spanjers uit Best is er ook bij. Ze hebben thuis varkens, en hij wil het familiebedrijf graag overnemen. Omdat hij dat in gevaar ziet komen, is hij met zijn tractor, die hij net een jaar mag besturen, richting de snelweg gereden. Hij was net te laat om mee te blokkeren, dus staat hij in de berm, ter steun. „Ik vind wel: dit is hoe ver we kunnen gaan. Snelwegen blokkeren en demonstraties als in Stroe. Zo maken we op een goede manier duidelijk dat we het er niet me eens zijn.”

De boeren zijn niet bang om draagvlak onder de bevolking te verliezen, zeggen ze. „Ik lees social media, en heel veel mensen steunen ons”, zegt de 32-jarige Jack van der Schoot. „Mensen die zeggen: ga zo door. En als ze een uurtje voor ons in de file moeten staan, ja, dat is dan zo. Maar dat is de enige manier om dit van tafel te krijgen.”

Wat Arno Olislagers betreft, hebben boeren nog een belangrijk middel achter de hand, de voedselproductie saboteren, als het blokkeren van snelwegen geen resultaat geeft. Van der Schoot twijfel daarover: „Ik sta er wel voor open, maar dan moeten we dat met zijn allen doen. Het werkt alleen als het heel goed geregeld wordt.”

‘Niet erger’’

De blokkeeractie leidt in Best tot weinig agressie van automobilisten. De meeste mensen volgen rustig de orders op, en nemen de vertraging voor lief. Theo Mesker was voor werk in Limburg en liep bij Eindhoven vast. Hij werd omgeleid, en schat zijn vertraging op anderhalf uur. „Ik heb wel begrip voor de acties, maar ik vind ook: het moet niet veel erger gaan worden, want de boeren moeten zich niet te impopulair maken.”

Maandag duurt de actie rond Best relatief kort: om half vier vertrekken de tractoren luid toeterend over de snelweg, Arno Olislagers kreeg via WhatsApp door dat de actie erop zit voor vandaag. Maar, zo zegt hij, dat is van korte duur: „Ik ga net zo lang door tot het van tafel is, en dat vindt iedereen. De stekker moet uit het kabinet, of in ieder geval uit de stikstofplannen.”