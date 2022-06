Snel met het vliegtuig of duurzaam met de trein?

Carolina Altamirano (26), werkt bij een platenlabel

‘Als het niet goedkoper wordt, ben ik niet van plan vaker de trein te nemen’

Foto Dieuwertje Bravenboer

‘Ik vlieg een paar keer per jaar, bijna altijd om familie op te zoeken. Een deel woont in Bolivia. Mijn ouders ook. Het is voor mij dus geen optie om alleen binnen Europa op vakantie te gaan. Mijn zus woont in Valencia, daar ga ik deze zomer voor de tweede keer naartoe dit jaar. Vorige keer heb ik wel even gekeken naar opties met de trein: dat duurde achttien uur, kostte 350 euro – tegenover ongeveer 200 euro met het vliegtuig – en was met een heleboel overstappen.

„De trein valt bijna altijd duurder uit dan het vliegtuig, en kost meer tijd. Dat zijn dagen waarop je niet kunt werken, dus dat kost weer geld. De verbindingen maken het ook lastig – het netwerk is niet altijd even goed, zeker niet in Zuid-Europese landen.

„Zolang het niet aanzienlijk goedkoper wordt, ben ik niet van plan om vaker met de trein te gaan. Als het goedkoper zou zijn dan het vliegtuig misschien wel. Maar dan zou ik nog steeds naar Zuid-Amerika vliegen. Ik probeer dat enigszins te compenseren door andere maatregelen voor mezelf te nemen, zo koop ik nooit fast fashion [goedkopere kleding van mindere kwaliteit die consumenten relatief kort dragen].

„Ik ga graag naar Berlijn. In de toekomst zou ik overwegen daarnaartoe de trein te nemen. Maar ook dan is het verschil in tijd en kosten groot: negen uur reizen voor 200 euro, tegenover een uurtje vliegen voor 50 tot 100 euro. Ik heb een keer de bus genomen, omdat het goedkoper was dan het vliegtuig. Niet zo comfortabel, maar comfort zou ik wel opgeven als ik daardoor bijdraag aan minder vervuiling.”

Maxime Tevreden (31), eigenaar van plantaardig restaurant, en Safi Graauw (33), regisseur

‘Een treinreis duurt alleen lang als het vliegtuig je uitgangspunt is’

Foto Dieuwertje Bravenboer

Safi: „Als je altijd met de trein reist, is je geduld daarop ingesteld. Een treinreis duurt alleen lang als het vliegtuig je uitgangspunt is. Of als je vakantie pas op je bestemming begint. Die van ons begint in de trein: we stappen in en het is vakantie. Je rijdt altijd door mooie landschappen. En het geeft geen stress, geen gehaast gevoel bij het in- en uitchecken.”

Maxime: „Daarbij is het ook gewoon gezellig in de trein. Je kan van alles doen, spelletjes spelen, een boek lezen, een koffietje drinken. Deze zomer gaan we naar Frankrijk met ons zoontje Samba van vier maanden oud. Die voeden we bewust op een duurzame manier op, we eten als gezin ook veganistisch. Dit wordt Samba’s eerste treinreis. Ik kijk ernaar uit om te ervaren hoe het voor hem is in de trein en om lekker met hem rond te wandelen.

„We zijn dit jaar ook twee keer in Zwitserland geweest, op bezoek bij mijn zus die daar woont. Die reis duurde ongeveer tien uur. Dat vonden we nog meevallen. Treinreizen maakt het ook een leuke uitdaging om alle mooie plekjes in Europa te verkennen. Onze laatste vliegvakantie ging naar Costa Rica, vier jaar geleden. Ik sluit niet uit dat we ooit nog zullen vliegen, maar dan alleen bij hoge uitzondering naar een verre plek die heel hoog op ons wensenlijstje staat.”

Safi: „We vliegen in ieder geval niet binnen Europa. Een stedentrip voor een paar tientjes is heel goedkoop, maar dat hoort het natuurlijk niet te zijn. Het is aangereikte luxe die je ook níét kan aanpakken. Voor mij is het een simpel rekensommetje: wat meer betalen, maar nóg meer uitstoot beperken. Ik zie het zo: met het extra geld dat ik voor de trein betaal, koop ik als het ware mijn voetafdruk af.”