Secretaris Gasberaad: ‘Er is helemaal geen oog voor de bewoners’

Na twee bewoners sprak de enquêtecommissie maandag als laatste met Susan Top. Jarenlang was ze als secretaris van de maatschappelijke organisatie het Groninger Gasberaad betrokken bij onderhandelingen met de overheid en de NAM over de problemen in Groningen. Ruim drie uur ondervroeg de commissie Top, die dankzij haar jarenlange betrokkenheid een enorme dossierkennis heeft.

Na ruim twee uur praten over verschillende protocollen en besprekingen met ministers en bestuurders, verheft Top opeens haar stem als de commissie vraagt naar de samenwerking met de overheid. Ze noemt acht adviezen op die het Groninger Gasberaad schreef. „Niet één keer heeft dat geleid tot gesprek met de overheid.” Dat de maatschappelijke organisaties, zoals het Gasberaad, aan tafel zaten bij belangrijke besluiten was „alleen voor de legitimatie van de minister”, aldus Top. „Als ik terugkijk vraag ik me af: hoe naïef ben ik geweest?”

Jarenlang sprak ze met bestuurders, politici en professionals over ‘de bewoner centraal stellen’. „Maar dat is altijd symboolpolitiek en beeldvorming geweest”, zei Top. „Er is helemaal geen oog voor de bewoners.” ‘De bewoner centraal’, ze kan de drie woorden niet meer horen. „Sorry hoor, ik klink heel cynisch en gefrustreerd, maar ik ben dat ook.”

‘Machteloos’

Vorig jaar besloot ze te stoppen met haar werk voor het Gasberaad. De uitzichtloosheid eiste haar tol. Nadat tien jaar geleden de problemen in Groningen bekend werden, zijn ze nog steeds niet opgelost. „Ik voelde me heel machteloos, dat gevoel is heel heftig en niet vol te houden.”

In haar laatste week ging ze wandelen met professionals, onderweg ging ze op de koffie bij vijftig gedupeerden. „Dat viel me zo tegen. Het heeft de bewoners jaren van hun leven gekost en ook al was nu alles geregeld en woonden ze in een versterkt huis, ze waren nog niet blij. Ze voelden zich schuldig naar anderen toe en moesten zich verantwoorden voor vrienden en familie.” En de professionals? „Niemand zei: ik neem mijn verantwoordelijkheid en ga wat aan de problemen doen. Niemand.”

