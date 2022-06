Sanne Wevers stapt uit turnselectie, voelt zich ‘niet veilig’ in team

Topturnster Sanne Wevers stapt per direct uit de nationale turnselectie vanwege een „onwerkbare situatie” die is ontstaan met een teamgenoot. Dat heeft Wevers dinsdag laten weten aan de NOS. Veel details over de situatie laat Wevers niet los, maar ze zegt dat er al enige tijd terug „iets [is] voorgevallen met een teamgenootje”, wat haar „vertrouwen in de werksituatie zo erg beschadigd heeft” dat ze zich „op dit moment niet veilig voelt in het team”.

Een zichtbaar aangeslagen Wevers vervolgt: „Het speelt best wel een tijdje. Ik heb er in de afgelopen periode alles aan gedaan om het vertrouwen in haar en de werksituatie te herstellen. Zij geeft hier geen medewerking in.” Ze voelt zich „in de steek gelaten” door de turnbond KNGU en vindt het „ongelooflijk” dat de bond er niks aan heeft gedaan om de situatie te herstellen. „Dan hoor ik niet in het team.” Wevers stelt dat de gedragscode van de KNGU is overschreden en vindt dat „consequenties verbonden moeten worden aan het gedrag dat er vertoond wordt”. Ze zegt door te gaan met turnen, maar een eventuele rentree in de Nederlandse ploeg „ligt aan de cultuur” binnen de ploeg.

Technisch directeur van de KNGU, Jeroen van Leeuwen, die eerder dit jaar aantrad bij de bond, laat tegenover het ANP weten „wat ontdaan” te zijn over het besluit van Wevers. Hoewel zij de teamgenoot zelf niet bij naam noemt, gaat het volgens Van Leeuwen om Vera van Pol, die in december vorig jaar een boekje open deed over de situatie in het Nederlandse team. Van Pol vertelde in een interview met De Limburger hoe zij en een andere teamgenoot tijdens een trainingsstage „te kakken gezet en gekwetst” werden door Sanne Wevers en haar zus Lieke. „Daar is iets gebeurd dat ik ze nooit meer kan vergeven”, aldus Van Pol.

‘Hele sport kapotgemaakt’

Wevers, die al achttien jaar onderdeel uitmaakt van de nationale turnselectie, werd in 2016 olympisch kampioen op het onderdeel evenwichtsbalk. Bij de Spelen in Tokio slaagde ze er niet in haar titel te verdedigen. Na haar uitschakeling uitte ze felle kritiek op turnbond KNGU. Ze zei toen onder meer dat „onze hele sport kapotgemaakt is in Nederland”.

Wevers was het niet eens met de beslissing van de turnbond haar vader, turncoach Vincent Wevers, niet af te laten reizen naar Tokio, omdat hij verdacht werd van grensoverschrijdend gedrag met zijn pupillen. Hij werd begin mei vrijgesproken door het Instituut Sportrechtspraak (ISR), waarna de turnbond in hoger beroep ging. Wevers benadrukt deze maandag dat wat zich tussen haar vader en de turnbond heeft afgespeeld geen invloed heeft gehad op haar besluit zich terug te trekken.