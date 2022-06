Rusland is nu wanbetaler – maar dat is vooral symbolisch

Het land heeft een hele lage staatsschuld, honderden miljoenen dollars vloeien dagelijks de staatskas binnen, en toch kan het de rente op zijn staatsobligaties niet betalen aan beleggers. Deze zeldzame situatie treft Rusland, dat maandag in gebreke bleef bij internationale obligatiehouders. 100 miljoen dollar aan rente die de Russische regering uiterlijk die dag moest betalen aan schuldeisers, arriveerde niet op hun rekeningen, zo berichtten meerdere persbureaus.

Nu klinkt alom het woord default: Rusland blijft in gebreke bij schuldeisers. Normaliter gebeurt zoiets als een land zijn schulden niet meer kan betalen. Denk aan Argentinië (voor het laatst in 2020). In het geval van Rusland is het een gevolg van de internationale sancties. Westerse landen verbieden Russische betalingen in dollars, euro’s of andere westerse valuta. Enige tijd waren rentebetalingen aan internationale beleggers van deze restricties uitgezonderd, maar recent scherpten de Verenigde Staten en de Europese Unie de sancties aan. Betalingsroutes werden afgesneden. Daardoor kon maandag de Russische betaling van rente over twee staatsleningen – één in dollars en één in euro’s – niet plaatsvinden. Een uitsteltermijn van dertig dagen is verstreken. Later dit jaar moet Rusland ook nog enkele honderden miljoenen aan rentebetalingen op staatsobligaties doen.

Pariastatus

Westerse mogendheden proberen de pariastatus van het Kremlin op de financiële markten te vergroten. Wie als regering eenmaal het etiket ‘default’ heeft, leent daarna meestal duurder en tegen slechtere voorwaarden op de obligatiemarkten. Op korte termijn is dit voor het Kremlin geen probleem: Rusland mag, op grond van andere westerse sancties, sowieso geen schuld uitgeven op westerse kapitaalmarkten. Bovendien hóéft de Russische staat waarschijnlijk niet snel de kapitaalmarkten op. President Vladimir Poetin en de zijnen hebben de voorbije jaren bewust de staatsschuld verkleind, om de afhankelijkheid van buitenlandse kapitaalverschaffers te verkleinen. De Russische staatsschuld is zo’n 17 procent van het bruto binnenland product (bbp). Dat is extreem laag in vergelijking met de eurozone (gemiddeld 95 procent) of de Verenigde Staten (125 procent).

Inkomsten heeft de Russische overheid genoeg. De oorlog tegen Oekraïne financiert zichzelf: door de opgedreven energieprijzen is Rusland alleen maar meer aan gas en olie gaan verdienen. In de eerste honderd dagen van de oorlog, die op 24 februari begon, ging het om gemiddeld 1 miljard dollar per dag. Ruim de helft van de Russische staatsbegroting is afkomstig van de export van fossiele energieproducten.

Symbolische gebeurtenis

De default is daarom vooralsnog vooral een symbolische gebeurtenis. Rusland heeft meer dan genoeg geld in kas om de rentebetalingen in euro’s of dollars te doen, dit ondanks de bevriezing van zo’n 300 miljard dollar aan buitenlandse valutareserves die in het Westen geparkeerd staan. Het Kremlin verklaarde maandag de rentebetalingen op de twee staatsleningen in roebels te hebben gestort in plaats van in dollars en euro’s, om te onderstrepen dat het een volle kas heeft. Maar daarmee lijkt het de leencontracten van de obligaties te schenden, die betalingen in roebels verbieden.

Vooralsnog zijn de houders van Russische obligaties de verliezers. Onduidelijk is wie dit precies zijn. Berichten over wanbetaling kwamen maandag onder meer uit Taiwan. Mogelijk gaan zij tegen de Russische staat procederen om alsnog hun geld te krijgen.

De Russische default kan westerse landen een drukmiddel in handen geven bij eventuele latere vredes- en herstelbesprekingen met de Russen. Als Rusland in de toekomst de kapitaalmarkten op wil, is het beter om van het etiket ‘wanbetaler’ af te raken. Voor het laatst bleef Rusland grootschalig in gebreke bij internationale schuldeisers in 1918, toen de bolsjewieken weigerden de buitenlandse schuld van de tsaren over te nemen. En in 1998, toen Rusland een diepe financieel-economische crisis doormaakte, kon het binnenlandse schuldeisers niet meer betalen. Enkele experts op Twitter wijzen erop dat het bij dit staatsbankroet ook in gebreke bleef bij enkele buitenlandse schuldeisers.

G7-overleg

Toen maandag de berichten over de default binnenkwamen, waren de leiders van de G7-landen zich in het Beierse Elmau aan het beraden op het aanscherpen van westerse sancties. Tot dusver hebben die vooral de Russische import getroffen. Westerse producten en onderdelen worden niet geleverd, westerse bedrijven trekken zich van de markt terug. Dit jaar zal de Russische economie, naar de gemiddelde verwachting van internationale instituten, met zo’n 10 procent krimpen, al moet in de praktijk blijken of de recessie echt zo zwaar wordt. De Russische overheid blijft, mede door de energie-inkomsten, op de been. In Elmau praatten de G7-leiders over het instellen van een gezamenlijk plafond voor de prijs die zij voor Russische olie zouden gaan betalen. Dit zou de Russische energiewinsten moeten treffen én de stijging van de energieprijzen in Europa moeten inperken.