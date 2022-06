RIVM waarschuwde vóór de coronauitbraak in Nederland al voor overbelasting van de zorg

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wist al vóór de eerste coronapatiënt in Nederland werd geconstateerd dat de Nederlandse ziekenhuizen overbelast zouden raken bij een uitbraak. Toch zijn ziekenhuizen hier destijds niet over geïnformeerd, meldt de NOS maandag op basis van een vrijgegeven interne concept-memo uit februari 2020 van het RIVM en een rondgang langs ziekenhuizen.

In de memo deelde het RIVM een risicoanalyse op basis van destijds bekende cijfers en informatie over het coronavirus in bijvoorbeeld China. „In Nederland zijn circa 37.000 ziekenhuisbedden, waaronder 1.208 operationele IC-plekken. Deze capaciteit is onvoldoende”, schreef het instituut. Bij een uitbraak van het virus in Nederland zou „de zorgvraag uitstijgen boven de beschikbare capaciteit”, aldus het RIVM. Daarnaast zouden ziekenhuizen en verpleeghuizen „een zeer korte tijd hebben om maatregelen te nemen”.

Een woordvoerder van het RIVM zegt tegen NRC dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de risico’s uit de interne memo „moet zijn ingelicht”. Destijds vond veel telefonisch overleg plaats tussen het RIVM en het ministerie over het verloop van de pandemie. Het was vervolgens aan het ministerie om de ziekenhuizen hierover te waarschuwen. Dat is niet gebeurd, zeggen bestuurders van het Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Amsterdam UMC tegen de NOS. Het Amphia in Breda maakte begin maart zelfs eigen berekeningen over de verwachte druk op Brabantse IC-afdelingen.

‘Een gemiste kans’

Ook Chantal Bleeker, voorzitter van het Covid-crisisteam in het Radboudumc in Nijmegen, zegt dat voor zover zij weet het ziekenhuis niet op de hoogte is gesteld. Tegen NRC zegt Bleeker zich „niet te kunnen voorstellen dat een voorspelling dat de zorg vast zou lopen, alsook een roep om opschaling, over het hoofd zou zijn gezien”. Ook het Radboud maakte begin 2020 een eigen analyse op basis van informatie uit China.

Het ministerie van VWS zegt desgevraagd niet te kunnen achterhalen of de informatie uit de concept-memo is doorgestuurd. Wel mag volgens een woordvoerder „verondersteld worden dat zo veel mogelijk informatie en verschillende scenario’s in die tijd zijn gecommuniceerd met het OMT [Outbreak Management Team] en de Tweede Kamer”.

Volgens Diederik Gommers, de toenmalige baas van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC), is de memo echter evenmin besproken met het OMT. Hij noemt het tegen de NOS „een gemiste kans” dat de informatie niet op tijd is gedeeld met de zorgsector.

Afgelopen mei bleek uit onderzoek van NRC dat het ministerie van VWS tijdens een hoogtepunt in de besmettingscijfers de vergoeding van extra ziekenhuisbedden in de weg zat, of zelfs het advies gaf om IC-bedden te schrappen.