Paardenboer Sijbrand Nijhoff: de overheid wantrouwt de Groningers, ze komen alleen voor de centen

De tweede Groningse gedupeerde die maandagochtend aan het woord komt bij de parlementaire enquête is de Groningse paardenboer Sijbrand Nijhoff (80). Hij openbaarde jaren geleden geheime stukken, waaruit bleek dat niet alleen de gasbedrijven juridisch aansprakelijk waren voor het gasveld, maar ook de overheid. Maandag vertelde hij voor het eerst hoe hij aan die stukken kwam.

Al bij het afleggen van de eed schiet Sijbrand Nijhoff vol. „Maakt de eed afleggen verschil als ik altijd oprecht en eerlijk ben?”, vraagt hij aan Tom van der Lee, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Hij ziet op tegen het verhoor: „Hoe kan ik zestig jaar gaswinning samenvatten in een uur?”

Nijhoff voelde al een beving in 1985. „De paarden stonden toen rechtop in de box.” De bevingen bleven komen, met in 2012 de zwaarste klap. „Alsof een trein onder de grond denderde. Schilderijen vlogen heen en weer, kopjes vielen van tafel, de badkamertegels scheurden doormidden. Mijn vrouw hield de diepvries vast met een spierwit gezicht. Dat koppie vergeet ik nooit meer.”

Hun boerderij, sinds 1847 in de familie, had flinke schade. Maar erkenning dat het door de bevingen kwam, kreeg hij niet. In die tijd hoopte hij op een nog zwaardere beving. „Zo zwaar dat de schoorsteen door het dak valt, op mij”, vertelde Nijhoff maandag aan de commissie. „Dan was er tenminste een dooie gevallen. Dan was Den Haag tenminste wakker geworden.”

De geheime stukken van Nijhoff

Een rechtszaak volgde om de schade aan zijn boerderij vergoed te krijgen. Daar bracht hij geheime stukken in, de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963, waaruit bleek dat de overheid mede-exploitant was van het gasveld in Groningen. En dus niet alleen de NAM verantwoordelijk was voor de gevolgen ervan. Stukken die Tweede Kamerleden tot dan nooit onder ogen waren gekomen.

„Die stukken komen uit het Nationaal Archief in Den Haag”, vertelde Nijhoff maandag. Als ergens de contractuele afspraken moesten liggen tussen de gaswinningsbedrijven en de Staat, dan moest dat wel in het Nationaal Archief zijn, dacht hij. „Ik stuurde mijn advocaten erheen en die vonden de stukken.” Boerenverstand, noemt hij het. De NAM sommeerde hem naderhand de stukken te vernietigen. Maar dat deed hij niet.

Het doel van die openbaring was om de Groningers te laten weten dat de overheid zich verschuilde achter de NAM, zei Nijhoff. „De NAM is de arbeider, maar de overheid is verantwoordelijk.” Dat de problemen in Groningen tien jaar na de beving in Huizinge nog niet zijn opgelost, zit hem nog dwars.

„Hoe kan het dat wij als Groningers zo lang niet zijn gehoord? Den Haag kent ons niet. Ze komen alleen als er centen te halen zijn.”

En daarmee waarschuwt hij de commissie ook voor een verhoging van de gaswinning in Groningen: „Als u meer gas gaat winnen in Groningen is er geen vertrouwen meer. De klappen [bevingen] blijven. Het houdt niet op. Maar wat de overheid doet is steeds een blik juristen opentrekken. De overheid wantrouwt de Groningers. Waarom? Zijn wij in Groningen niet eerlijk? Ik vraag het u.”

Maar een antwoord van de commissie blijft uit.

