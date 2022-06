Ontdekker van de watermolecuulkooi

„Het was een beetje een flauwe grap, maar soms introduceerde ik hem aan eerstejaarsstudenten als dé Van der Waals’, vertelt Carlo Beenakker, theoretisch natuurkundige aan de Universiteit Leiden en oud-collega van Joan van der Waals, de experimenteel natuurkundige, die op 21 juni op 102-jarige leeftijd overleed in zijn woonplaats Leiden. „Dan zagen ze een broze man die helder en scherp van geest was, en dan zag je ze denken: ‘hemelse goedheid, het zal toch niet..’”

De grap was dat Van der Waals’ beroemde naamgenoot, natuurkunde-gigant en Nobelprijswinnaar Johannes Diderik van der Waals, leefde van 1837 tot 1923. Toen hij stierf, was de achterkleinzoon van zijn broer pas twee jaar oud.

Toch gold deze Joan Henri van der Waals (1920-2022) net zo goed als dé Van der Waals als invloedrijk en gerespecteerd wetenschapper, auteur van een baanbrekende theorie over gashydraten. Hij zeezeilde tot op hoge leeftijd en bezocht tot voor kort nog natuurkundevoordrachten van de Leidse universiteit, waaronder het naar hem genoemde Van der Waals-colloquium. „Meestal had hij dan ook scherpe vragen”, zegt Leidse natuurkundige Sense Jan van der Molen.

Russische roulette

Van der Waals, zoon van een Amsterdamse arts-psychiater, raakte als Montessori-scholier geïnteresseerd in natuurkunde door een boek over het atoommodel van Niels Bohr, en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1940 werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Na de capitulatie mocht hij doorstuderen, maar in 1943 weigerde hij de loyaliteitsverklaring te tekenen, waarin studenten moesten beloven niets te ondernemen tegen de bezetter. Van der Waals moest onderduiken, en was inmiddels bij een verzetsgroep beland, die inlichtingen vergaarde en doorspeelde aan de geallieerden.

Hij werd drie keer opgepakt. Eén keer werd hij dankzij zijn baan als laboratorium-assistent vrijgelaten, één keer zette hij het tijdens dwangarbeid aan de Grebbe-linie op een rennen en één keer wist hij de Duitse politie-agent af te bluffen met een vals persoonsbewijs. „Als ik daaraan terugdenk, was het net Russische roulette”, zei hij in 2019 tegen het Leidse universiteitsblad Mare. Tussendoor reed hij in 1942 hij de Elfstedentocht uit, en deed hij clandestien tentamens.

Tegen het eind van de oorlog werd hij tolk bij de Alsos Missie, die onder leiding van de Nederlandse natuurkundige Sam Goudsmit naar Duitsland reisde om te achterhalen hoe ver de Nazi’s gekomen waren bij het ontwikkelen van een atoombom.

Na de oorlog studeerde van der Waals af en ging hij in dienst van het Koninklijk Shell Laboratorium, wat uiteindelijk leidde tot de ontdekking waar hij het meest trots op was. Gasproducenten als Shell kampten met problemen bij onderzeese aardgasleidingen, die verstopt raakten met een vreemd soort ijskristallen. In het populair-wetenschappelijk artikel ‘Sneeuw van Gas’ legt Van der Waals uit dat watermoleculen een soort kooi vormen om een molecuul methaan, het belangrijkste bestanddeel van aardgas.

Raar lopen

In een klassiek artikel uit 1956 verklaart hij bij welke drukken en temperaturen zulke kooimoleculen stabiel zijn. Op de zeebodem herbergen ze grote hoeveelheden methaan. Klimaatwetenschappers vrezen dat dit kan vrijkomen bij verdere opwarming van de zeeën, waarna het als broeikasgas de klimaatverandering zou versterken.

Dit Van der Waals-Platteeuw-model, maar ook later onderzoek als hoogleraar in Leiden vanaf 1967, leverden Van der Waals groot gezag op. „Als hij een aanbevelingsbrief schreef, dan moest het wel raar lopen wilde het niet in orde komen”, zegt Rob van den Berg, een van Van der Waals’ laatste promovendi, die Van der Waals beschrijft als een toegankelijke, vriendelijke geleerde zonder groot ego of pretenties, maar wel wat formeel. „Hij hield van verzorgd taalgebruik, schreef bijvoorbeeld dat een verklaring cum grano salis, met een korreltje zout, genomen moest worden. Maar hij nodigde ons ook uit op zijn boot om mee te zeilen.”

De zeiler Van der Waals bemoeide zich met het ontwerp van de Noorse volksboot PION, en wijdde zich na zijn emeritaat in 1989 aan zijn zeilliefde. Zijn schip voerde hem naar poolgebieden, Argentinië en Sint Petersburg. Zijn laatste Noordzee-tocht was in 2018.

Moeder

In 1946 trouwde Van der Waals met Liesbeth van Heek (1920-2014), met wie hij drie kinderen kreeg. Haar necrologie in 2014 in Trouw beschrijft hoe zij in 1967, geïnspireerd door de eerste feministische golf, genoeg had van een dienstbaar leven als moeder en vrouw-van. Het stel ging uit elkaar, maar bleef bevriend, en Liesbeth bleef zijn achternaam dragen. Tot zijn overlijden leefde Van der Waals samen met hoogleraar natuurkunde Silvia Völker.