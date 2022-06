‘Oneigenlijk gebruik van opvang’

Oekraïense arbeidsmigranten die al voor de oorlog in Oekraïne in Nederland werkten, doen steeds vaker een beroep op gemeentelijke opvangfaciliteiten die bedoeld zijn voor oorlogsvluchtelingen. Zij schrijven zich in als oorlogsvluchteling en kunnen vervolgens huisvesting, medische zorg, verzekeringen en leefgeld claimen.

In de gemeente Den Haag gaat het om honderden arbeidsmigranten, bijna 10 procent van het aantal aanmeldingen. Den Haag kan daar niet tegen optreden, omdat richtlijnen vanuit het ministerie van Justitie ontbreken.

In een ‘brandbrief aan minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) dringt Den Haag daarom aan op een „juridische grondslag” om arbeidsmigranten die geen oorlogsvluchtelingen zijn, te kunnen afwijzen voor de sinds februari opgezette Oekraïne-opvang. Volgens verantwoordelijk wethouder Arjen Kapteijns (Sociale Zaken, GroenLinks) is het een recent fenomeen. „We zien de laatste tijd steeds meer jonge mannen, terwijl het daarvoor vooral vrouwen en kinderen waren. Het gaat nu om mannen met een geldig visum voor Polen of andere Europese lidstaten.”

Den Haag vangt inmiddels 1.300 Oekraïense vluchtelingen op, naast 1.800 mensen die onderdak bij particulieren hebben gevonden. Van 150 tot 200 aanmelders heeft de gemeente volgens Kapteijns aanwijzingen dat zij er al voor het uitbreken van de oorlog waren. „De aantallen liegen er niet om. Voor de hele regio Den Haag gaat het om dubbele aantallen. We zien die vermenging optreden, maar we mogen op basis van de richtlijnen van het kabinet geen onderscheid maken. Met het risico dat we opvang en leefgeld regelen voor mensen die geen oorlogsvluchtelingen zijn.”

Elders geen signalen

Landelijk zijn er inmiddels meer dan 60.000 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven in Nederland. Maar andere gemeenten zeggen de signalen uit Den Haag niet te herkennen. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft verder geen meldingen gehad. Volgens Kapteijns is het een nieuw fenomeen waarbij arbeidsmigranten, veelal werkzaam in de landbouw in het Westland, „via mond-tot-mond-reclame het op deze manier proberen. En wij kunnen niet definiëren wie er uit oorlogsgebied komt en wie niet”.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zegt dat de Haagse brandbrief bekend is. Maar in Rotterdam is zo’n opvallende toename van Oekraïense vluchtelingen die mogelijk al voor het uitbreken van de oorlog in Nederland waren, niet zichtbaar. Daar wordt trouwens ook niet op gecontroleerd: „Rotterdam schrijft iedere Oekraïner in, ongeacht de inreisdatum. Oekraïners die zeggen dat ze uit Oekraïne gevlucht zijn, kunnen in principe bij ons worden ingeschreven.”

Volgens universitair docent Carolus Grütters van het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen is Den Haag waarschijnlijk de eerste gemeente die hier tegenaan loopt, maar zal dat elders ook voorkomen. De opvang van de 60.000 oorlogsvluchtelingen is nu geregeld in de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming, die vlak na het uitbreken van de oorlog door de Europese Commissie geactiveerd werd. Officieel bedoeld voor gevluchte Oekraïners, maar lidstaten kregen zelf de mogelijkheid te bepalen wie daar verder onder valt. En of Oekraïners die voor de oorlog al vertrokken waren, ook aanspraak op die regeling mochten maken.

Dat heeft Nederland ook gedaan, op haar website meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bijvoorbeeld dat Oekraïners die hier al langer werken, maar vanwege de oorlog niet meer terug kunnen, soepel behandeld zullen worden. „Daar zal een aantal arbeidsmigranten gebruik van maken, die worden vaak ronduit slecht behandeld”, aldus Grütters. „En zij kunnen vaak ook niet terug naar Oekraïne, vanwege de oorlog.”

Het wordt volgens Grütters „problematisch” als die tijdelijke Europese Richtlijn afloopt. Want wie onder die richtlijn valt, heeft op termijn geen recht op een permanente verblijfsvergunning, die moet alsnog de reguliere asielprocedure in. „Nu moeten alle Oekraïners die zich aanmelden, ook een asielaanvraag indienen, alleen worden die asielverzoeken nu niet behandeld. Dat is in Nederland de afgelopen jaren een politieke keuze geweest, om vluchtelingen uit oorlogsgebieden geen categorale, maar individuele bescherming te bieden. Ze blijven asielzoekers. En als die tijdelijke beschermingsrichtlijn eindigt, hebben Oekraïners op basis van die richtlijn ook geen verblijfsrecht meer in de EU en dus ook niet in Nederland.”

In Den Haag gaan de ruim 2.600 Oekraïense vluchtelingen die daar geregistreerd staan, vanaf 1 juli beginnen met hun asielprocedure. Daar zet de IND, net als in andere gemeenten, mobiele teams voor in. Dat geeft mogelijk meer duidelijkheid. „We hebben het nu over tijdelijke regelingen en tijdelijke opvanglocaties”, aldus Kapteijns. „Niemand kan in de toekomst kijken, maar het maakt nogal verschil of mensen hier blijven of terug gaan. Hoe eerder er duidelijkheid is over hun uiteindelijke status, hoe eerder wij als gemeente dienstverlening kunnen bieden. Want het maakt toch wel verschil of dat voor een half jaar of voor onbepaalde tijd is.”