NAVO maakt plan om effectiever en sneller te kunnen reageren

De NAVO plaatst ruim 300.000 militairen in een poule van eenheden die door de opperbevelhebber snel opgeroepen kunnen worden. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg bekendgemaakt aan de vooravond van een NAVO-top deze week in Madrid. Het is de fundamenteelste herziening van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog, zei hij. De nieuwe reactiemacht wordt zeven keer zo groot als de huidige.

De vlugge inzetbaarheid van een groot aantal militairen is één van de antwoorden van het bondgenootschap op Poetins inval in Oekraïne en de dreiging die, verwacht de NAVO, nog jarenlang van Rusland zal uitgaan. Twaalf jaar geleden schoof de Russische president Dmitri Medvedev nog als gast aan bij een NAVO-top in Lissabon, komende week zal de NAVO Rusland formeel bestempelen tot de grootste en meest acute dreiging.

De NAVO kent nu een response force, een multinationaal samengestelde groep die snel in actie kan komen. Een klein deel van die vlug inzetbare macht is zelfs extra-snel inzetbaar in geval van nood. Oorspronkelijk waren er 13.000 militairen snel inzetbaar, nu zijn dat er 40.000, maar het bestaande systeem komt te vervallen, legde een woordvoerder uit.

De nieuw poule is niet alleen veel groter, maar de militairen hierin krijgen ook op voorhand concrete taken waarop ze zich kunnen voorbereiden en een niveaugereedheid waaraan ze moeten voldoen. De verandering is erop gericht vlugger en doeltreffender te kunnen reageren op een dreiging. Het opperbevel weet dan altijd welke eenheden hoe snel waar inzetbaar zijn.

Oostflank versterkt

Naast de nieuwe snel inzetbare poule zal de NAVO ook de verdediging van de Oostflank aanzienlijk opvoeren. Vóór de Russische inval in Oekraïne waren aan de oostgrens van het bondgenootschap vier multinationale battlegroups gestationeerd. Ze waren bedoeld om Rusland duidelijk te maken dat invasie onmiddellijk het hele bondgenootschap in het geweer zou brengen. Nederland draagt al jaren bij aan zo’n battlegroup in Litouwen.

Het waren te weinig militairen om de landen van Oost-Europa daadwerkelijk te verdedigen. De afgelopen maanden is de omvang van die eenheden vergroot en is het aantal verdubbeld. Ook zijn 40.000 militairen die grotendeels in het oosten zijn gestationeerd, onder het directe bevel van de NAVO-opperbevelhebber gebracht. De NAVO heeft zelf geen leger, maar stelt eenheden samen uit de nationale krijgsmachten van de aangesloten landen.

Een aantal landen aan de oostflank krijgt de steun van een brigade. Het is niet de bedoeling om langs de hele grens – van Oostzee tot Zwarte Zee – garnizoenssteden te bouwen zoals die tijdens de Koude Oorlog in West-Duitsland verrezen. Nu wil men eenheden uit verschillende (westerse) landen toewijzen aan de verdediging van een Oost-Europees land. De NAVO-gasten zullen in ‘hun’ landen oefenen, er een hoofdkwartier hebben én hun materieel en voorraden zullen daar worden gestationeerd. De militairen zelf zullen in hun thuisland verblijven en in geval van nood snel overkomen.

Conflict met Turkije

Stoltenberg probeert in de aanloop van de top ook het conflict over het lidmaatschap van Zweden en Finland op te lossen. Turkije vindt dat met name Zweden te vriendelijk is voor Koerdische organisatie die Ankara als terroristen ziet. Turkije blokkeert daarom het lidmaatschap. De regeringsleiders van de drie landen zullen dinsdag in de marge van top nog overleg hebben.