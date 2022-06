Louwes gaat door met strijd om vrijspraak in Deventer moordzaak

Fiscaal-jurist Ernest Louwes gaat door in zijn strijd om zijn onschuld te bewijzen in de Deventer moordzaak. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops kondigde deze maandag in de Volkskrant een nieuw herzieningsverzoek aan op basis van onderzoek door Amsterdamse rechercheurs van het coldcase-team.

Op basis van datzelfde onderzoek liet de Hoge Raad vorige maand nog weten dat de advocaat-generaal die het onderzoek de afgelopen acht jaar deed, geen reden ziet voor herziening.

In de Deventer Moordzaak werd Louwes eerst vrijgesproken en daarna in 2001 alsnog veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. In 2003 werd de zaak door de Hoge Raad terugverwezen, nadat gebleken was dat politie en justitie grote fouten hadden gemaakt en belangrijke informatie was achtergehouden.

In 2004 werd Louwes tijdens een nieuw proces bij het gerechtshof in Den Bosch op basis van dna-bewijs alsnog veroordeeld. Het genetisch bewijs werd in bloed en aanraaksporen van Louwes gevonden op de niet eerder op dna onderzochte blouse van de vermoorde weduwe. Ook dat bewijs kwam publiekelijk ter discussie te staan door onderzoek van opiniepeiler Maurice de Hond, die met veel media-aandacht een ander als moordenaar aanwees.

Weduwe Wittenberg

Advocaat Knoops ging daarin mee door bijvoorbeeld in een kort geding met succes te eisen dat het graf van de weduwe Wittenberg werd geopend, omdat Maurice de Hond dacht dat de werkelijke dader het moordwapen daar verstopt zou hebben. Het leidde tot niets, zoals ook een eerder herzieningsverzoek van Knoops om de zaak heropend te krijgen in 2009 al werd afgewezen.

Daarin stonden dezelfde principiële vragen centraal als die nu in het onderzoek waarover de Volkskrant schrijft, genoemd worden. Namelijk de vraag hoe waarschijnlijk het is dat Louwes vlak voor de moord een telefoongesprek voerde op grote afstand van de weduwe terwijl een zendmast hem in de omgeving van de plaats delict plaatste. En de vraag hoe betrouwbaar het dna-bewijs is aangezien de blouse waarop het aangetroffen werd, niet conform de voorschriften was opgeslagen.

Nieuwe details

Ondanks deze vragen, die uitgebreid behandeld werden, wezen het hof en later in herziening de Hoge Raad Louwes als moordenaar aan. In 2014 begon de advocaat-generaal bij de Hoge Raad alsnog zijn onderzoek op basis van vragen van Knoops, nadat een wetswijziging zo’n onderzoek in een gesloten zaak mogelijk had gemaakt. Dat onderzoek werd vorige maand afgerond, volgens de advocaat-generaal dus zonder consequenties.

Knoops denkt nu met nieuwe details uit dit onderzoek, namelijk dat rechercheurs al eerder aantoonden dat een telefoon daadwerkelijk over grote afstand een zendmast kan aanklikken, toch een herziening te kunnen afdwingen. De Hoge Raad zal moeten beoordelen hoe nieuw dit is, omdat in het allereerste strafdossier uit 1999 al een verklaring zit van telecombedrijf KPN dat „de theoretisch maximale haalbare afstand” zo groot is, dat Louwes’ eigen verklaring over het telefoongesprek zou kunnen kloppen.

Overigens kan iedere veroordeelde in elke strafzaak op elk gewenst moment een herzieningsverzoek indienen, zonder dat dit de formele ‘onherroepelijke’ status van een strafzaak verandert. Dit gebeurt pas als de Hoge Raad zo’n herzieningsverzoek toewijst, wat een zeldzaamheid is.