Kunstenaar Grayson Perry vult Carré met zijn sardonische lach en hoogmis voor zijn teddybeer

U vindt zichzelf een creatief en onderscheidend persoon, iemand met smaak? In een bijna uitverkocht Theater Carré in Amsterdam had u zondagavond ruim 1.500 lotgenoten kunnen ontmoeten. Zij bezochten A Show for Normal People van de Britse kunstenaar Grayson Perry, een energieke, met zang en dans gelardeerde theatervoorstelling waarin hij de spot dreef met ons gevoel voor uitzonderlijkheid.

De show vloeide voort uit de Erasmusprijs, de prestigieuze onderscheiding die Perry in december 2021 kreegvoor zijn bijdrage aan de kunsten. Door corona ging de prijsuitreiking in het Paleis op de Dam toen niet door. Na een Zoom-sessie met koning Willem-Alexander, waarvoor Perry zich in een extravagante oranje jurk stak, vond de overhandiging online plaats. Er volgde een tentoonstelling over zijn veelzijdige werk in het Kunstmuseum Den Haag, en zondag speelde hij voor de allerlaatste keer deze show waarmee hij in het najaar langs Britse theaters toerde.

Wandkleden en sardonische lach

Perry (62) is bekend vanwege zijn keramiek, wandkleden, boeken, televisiedocumentaires en zijn voorliefde voor travestie. Hij is een provocateur die op humorvolle wijze vooroordelen onderzoekt.

In A Show for Normal People is Perry tegelijk stand-up comedian en psychiater. Aan het begin van de voorstelling nodigde hij het publiek uit een app te downloaden voor het beantwoorden van de dertig meerkeuzevragen die hij gedurende de voorstelling zou stellen. De resultaten van zijn enquêtes over gedragingen en gevoelens verschenen in real time op een groot beeldscherm. Met een sardonisch lachje voorzag Perry de antwoorden steeds van commentaar.

Aha, u vindt een Eames lounge chair het toonbeeld van goede smaak, u spendeert uw meeste vrije tijd aan televisie en sociale media, u kleedt zich het liefst in blauw of zwart, u gelooft niet in god en vindt het leven toch betekenisvol, eu heeft het idee dat een deel van uw karakter door niemand begrepen wordt.

Goede smaak, concludeerde Perry, is kuddegedrag en gaat over het aansluiten bij je omgeving, de groep mensen tot wie je behoort. Die hebben mogelijk ook een kookeiland in hun keuken waarop ze met veganistisch voedsel experimenteren, zingen ook in een koor, en rijden ook in een hybride auto. Een andere conclusie: de wereld bestaat uit twee soorten mensen, zij die in therapie zijn, en zij die in therapie zouden moeten.

Teddy als Messias

De show eindigde met een hoogmis voor Alan Measles, de teddybeer die Perry als driejarige kreeg en die steeds als Messiasfiguur terugkeert in zijn werk. Op uitnodiging zong het publiek mee in de aanbidding van zijn pluche Christus-alternatief. „Leg uw wil op aan de puinhoop van de aarde”, zong Perry, „anders is uw leven zinloos.”

Het was de apotheose van een voorstelling die aanmoedigde tot zelfexpressie: houd het alledaagse op afstand en omarm het eigenaardige.