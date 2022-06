Inspectie: ouders van uit huis geplaatste kinderen onvoldoende geïnformeerd

Medewerkers in de jeugdbescherming informeren ouders van uit huis geplaatste kinderen onvoldoende over de redenen voor dat besluit en veel ouders voelen zich onbegrepen. Ook moet het onderzoek naar de gezinssituatie zorgvuldiger worden uitgevoerd. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een maandag gepubliceerd rapport.

De Inspectie boog zich over 45 van de ruim 3.300 gedwongen uithuisplaatsingen uit 2021 en sprak met hulpverleners, ouders en sommige kinderen. Het gaat om dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming en van instellingen voor jeugdbescherming. Een belangrijk verbeterpunt is volgens de Inspectie de samenwerking van medewerkers in de jeugdbescherming met ouders en kinderen: ongeveer de helft van de ondervraagde ouders en kinderen voelde zich niet serieus genomen of begrepen. Die conclusie strookt niet met de ervaringen van raadsonderzoekers en jeugdbeschermers, die zelf zeggen voldoende oog te hebben voor de verwachtingen en wensen van ouders en kinderen.

Een ander verbeterpunt is de onderbouwing van een uithuisplaatsing. Veel ouders en kinderen ervaren de besluitvorming over hun gezin als „een black box”, waar zij geen deel van uitmaken. Over de overwegingen voor een uithuisplaatsing zijn ze onvoldoende op de hoogte en ze weten vaak niet hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen.

Funeste versnippering

De jeugdbescherming is versnipperd, vervolgt de Inspectie, waardoor gezinnen te maken krijgen met veel verschillende hulpverleners. „Die versnippering is funest voor het opbouwen van een samenwerkingsrelatie.” Ook hebben hulpverleners relatief weinig tijd om een band met een gezin op te bouwen.

In het rapport staat een aantal aanbevelingen. Een daarvan is dat hulpverleners ervoor moeten zorgen dat ouders en kinderen zich gehoord en begrepen voelen. „Zelfs als de uitkomst iets anders is dan zij eigenlijk willen.” Ook moeten de lange wachtlijsten in de jeugdbescherming „met spoed” worden opgelost, aldus de Inspectie. „Want moeten wachten op hulp verergert vaak de problemen.”