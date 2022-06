In een rubberen sperziebootje de Ierse kusten tegemoet

Aan Rinus is alles oud. Witgrijze haren, dikke nekrimpels, gekromde rug, behalve zijn ogen; zo fit en alert als van een kat. Dat moet ook wel want Rinus is eigenaar van een Rotterdamse hengelsportwinkel. Ik haal daar vaak m’n pieren. Lange, sappige zeewormen die vrijwel dagelijks in natte bakken worden bezorgd. Rinus is broos maar helpt altijd mee met dragen, uit de bestelbus naar z’n koeling achterin de zaak.

Behalve pieren heb ik aan Rinus iets anders te danken: mijn nakende reis naar Ierland. De woeste zuidkusten met honderden kapen en baaien en machtige rotspartijen. Rinus kan ze dromen. Zijn halve leven sleet hij er hengelend. Pieren & Ierland, dat was Rinus’ leven. Zijn winkel noem ik ook altijd Pierland.

Vaak tref ik Rinus ineengedoken achter de kassa, stil en weemoedig tussen de stokken en de schepnetten. Maar roep ik ‘Ierland’ dan veert-ie op, als een jukebox waar ik een muntstuk in werp. Als ‘Courtmacsherry’ valt worden zijn ogen roodvochtig. Vroeger, toen zijn armen sterk waren en zijn rug nog niet aan gort, hees hij monsters van zeebaarzen en pollak uit de Keltische diepte. Elke ochtend voor dag en dauw voer-ie de haven uit, met brood, koffie, whiskey. En fris gemoed. Vissen, slapen, eten, vissen, slapen, eten, zo waren zijn Ierse zeemansjaren. En die makrelen, man, man, je lijn was nog niet gezakt of ze vraten ’m al op, zulke joekels, achter mekaar!

Foto Getty Images/iStockphoto

Nu sta ikzelf op ’t punt van vertrek naar Cork. Voor Ieren heb ik sowieso een zwak. Vooral als ze voetballen. Als ze drie of vier nul achterstaan (zoals zo vaak) en er zijn nog maar paar minuutjes te gaan, blijven ze als dolle stieren over het veld hollen, tot het laatste fluitsignaal, alsof ze de pot nog kunnen winnen. Van dat menstype houd ik.

Is het trouwens toeval dat de witwoeste haardos van Rinus een kopie is van de witwoeste haardos van Marten Toonder? Ook zo’n Ierland-adept. Is dit wat Ierland met je doet, je haren woest vergrijzen? Vanmorgen zag ik in de spiegel nog een fraaie partij gitzwarte krullen. We gaan het zien.

Voor deze laatste dagboekreeks beloofde ik Rinus een gedetailleerd verslag. Er is wel een verschil: Rinus voer altijd mee met kotters en kapiteins met dikke bakkebaarden, maar ik ga in mijn eentje. Met m’n eigen, zelf opgepompte rubberen sperziebootje. Wel met goede slok whiskey. En fris gemoed.

What shall we do with the drunken sailor?

What shall we do with the drunken sailor?

What shall we do with the drunken sailor?

Ear’ly in the mornin’

Hoo-ray and up she rises

Hoo-ray and up she rises

Hoo-ray and up she rises

Ear’ly in the mornin’