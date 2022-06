IJsselstein wordt nóg zelfstandiger

Trots zit partijleider Ronald Koehorst van de Lokale Democraten IJsselstein (LDIJ) in de voorzittersstoel van de gemeenteraad. Naast hem de partijleiders van CDA en VVD, de komende vier jaar de coalitiegenoten. Tegenover hem raadsleden van andere partijen, en ambtenaren. Ze luisteren donderdagmiddag allemaal naar zijn toelichting op het coalitieakkoord.

Als enige partij zette de LDIJ pontificaal op de verkiezingsposters dat de Utrechtse gemeente IJsselstein zelfstandig moest blijven. Ze werd ruimschoots de grootste van de raad. En nu heeft Koehorst dat belangrijkste punt gewonnen – voorlopig dan.

In februari portretteerde NRC de politiek van IJsselstein. Al 700 jaar is de stad zelfstandig. Maar door de vele taken die de rijksoverheid naar gemeenten doorschuift, twijfelden raadsleden openlijk aan de zelfstandige toekomst van de gemeente met ruim 30.000 inwoners. Een zoektocht van het naastgelegen Lopik naar een fusiepartner maakte die vraag urgent. Dit jaar zou IJsselstein besluiten over haar toekomst.

Burgers vertelden begin 2022 wat voor gemeente IJsselstein moet zijn: eentje tussen het groen van de provincie en het stadse van Utrecht, met goede voorzieningen. Daarna moesten burgers en politici besluiten hóé ze dat kunnen zijn. Door een zelfstandige gemeente te blijven, besloot het donderdag gepresenteerde college. Maar al meteen is er twijfel over de houdbaarheid van het besluit.

Staccato somt Koehorst donderdag alle „issues” op waarmee het college aan de slag moet. „Woningbouw is een grote. Net als veiligheid. En mobiliteit. Het sociale domein.”

Dat het drie maanden duurde voor er een akkoord ligt, had volgens de onderhandelaars ook met een ander onderwerp te maken dat Koehorst amper noemt: zelfstandigheid.

Veruit de grootste

De verkiezingsuitslag in maart gaf een heel duidelijke richting aan in die discussie. Met negen van de 23 zetels werd de LDIJ veruit de grootste partij van de stad. De VVD verloor twee zetels en kwam op vijf. Het CDA, waarvan partijleider Edwin Tas vorig jaar de vrees uitsprak dat zelfstandigheid een verkiezingsthema zou worden, bleef op drie zetels steken.

We wonnen [...] omdat we zelfstandig willen blijven, dus dat móést erin komen Conraad Meijer LDIJ-onderhandelaar

De LDIJ werd met die zetelverhoudingen ook veruit de machtigste partij van de stad, merkten CDA en VVD tijdens de onderhandelingen.

„We wonnen de verkiezingen omdat we zelfstandig willen blijven, dus dat móést erin komen”, zegt LDIJ-onderhandelaar Conraad Meijer voorafgaand aan de officiële presentatie. De VVD zou volgens hem alleen akkoord gaan als de belastingen niet zouden stijgen, en dat wilde de LDIJ ook niet. De LDIJ was wel héél erg voor zelfstandigheid, zegt VVD-onderhandelaar Tom Zoethout, maar inderdaad: de hondenbelasting wordt afgeschaft en de onroerendezaakbelasting niet verhoogd. Een doorrekening van die keuzes vertraagde de besprekingen verder, zei een onderhandelaar al. „Dat viel tegen. Het kost veel geld, we moesten gaan schrappen. De tonnen vlogen je om de oren.”

Zelfstandig blijven én de belastingen niet verhogen, ondanks de constatering in het akkoord dat de vele taken die het Rijk overhevelt zelden gepaard gaan met voldoende geld. Hoe kan dat?

Lees ookDe macht van de kiezer wordt in gemeenten steeds kleiner

Door „keuzes” te maken, zegt VVD-leider en wethouder Eveline Schell. Welke keuzes precies „moet blijken”. De plannen moeten uitgewerkt worden. Fuseren zou evenmin betekenen dat de voorzieningen die burgers waarderen „op peil” blijven, zegt Koehorst. Het hielp dat ook Lopik koos voor een partij die niet wil fuseren.

Meetbare voordelen

IJsselstein kan volgens het programma nog wel wat zelfstandiger dan het al is. De gemeente wil alleen nog samenwerken met andere gemeenten als er „meetbare voordelen” zijn voor IJsselstein. In die samenwerkingen worden taken uitgevoerd die gemeenten doorgaans niet zelf aankunnen. Maar de gemeenteraad heeft amper zicht op wat daar gebeurt, zeiden raadsleden in februari.

Als die voordelen er niet zijn, zegt Koehorst deze donderdag, kan IJsselstein zomaar uit de samenwerking stappen. Dit hoeft niet te betekenen dat IJsselstein dan zelf het minimabeleid gaat uitvoeren. Zo wil de gemeente uit de samenwerking die de struiken snoeit en perkjes maait, maar is uitbesteding aan een private partij één van de mogelijkheden.

„We kunnen de grote opgaven die op ons afkomen helemaal niet alleen aan”, reageert PvdA-fractievoorzitter Marlieke van Schalkwijk. „Het is ook nogal een signaal naar omringende gemeenten dit zo op te schrijven.”

Van een afstandje kijkt burgemeester Patrick van Domburg (VVD) toe hoe de nieuwe wethouders proosten. „We moeten ermee dealen”, zegt hij over het akkoord. „De keuze voor zelfstandigheid is gemaakt. In ieder geval voor nog een paar jaar.” In NRC zei hij eerder dat kiezen voor zelfstandigheid ertoe kan leiden dat over „tien, vijftien jaar” een moment komt „dat de minister of de provincie zegt: het is mooi geweest, we bepalen dat jullie moeten fuseren”.

PvdA’er Van Schalkwijk wijst naar het beoogde gesprek dat bestuur en bewoners moeten voeren over de toekomst van de gemeente: „Maar door een fusie nu al uit te sluiten, wordt die deur dichtgegooid. Maak je dit akkoord dan voor je eigen achterban, of voor de hele stad?” Die discussie, zegt ze, is zéker nog niet voorbij.

Een discussie kan wat VVD-onderhandelaar Zoethout betreft „snel” beginnen. „We gaan het nog eens allemaal onderzoeken de komende jaren. Onze inzet is dat bij de volgende verkiezingen álle partijen met een duidelijke inzet komen over onze toekomst als zelfstandige gemeente.” De keuze nu voor zelfstandigheid wordt, zegt hij, „vooral door emotie ingegeven”.