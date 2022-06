‘Iedereen in Zierikzee is een beetje in shock’

De Zeeuwse plaats Zierikzee is maandagmiddag getroffen door een windhoos, waarbij zeker een persoon om het leven is gekomen en negen mensen gewond raakten.

Er waren veel meldingen van rondvliegende dakpannen en omgevallen bomen. Van enkele woningen zijn de daken afgewaaid. Woningcorporatie Zeeuwland liet weten dat tien tot twintig woningen de komende tijd onbewoonbaar zijn door de schade. De regionale krant PZC schreef dat in ieder geval één woning gedeeltelijk is ingestort.

Meteoroloog Marc de Jong van Buienradar sprak tegen RTL Nieuws over een vrij grote en krachtige windhoos. Hij vermoedt dat de hoos op het water is ontstaan. Zodra hozen boven land komen, sterven ze snel uit. „Maar als dat net aan de kust is, bij een bewoond gebied, dan kan hij alles met zich meenemen wat los zit.”

Inwoner van Zierikzee Karen van Huystee was thuis toen ze uit het niets „kabaal” hoorde. Terwijl de windhoos voorbij raasde, zag ze vanuit haar huis vooral kleine voorwerpen zoals plastic zakken rondwaaien.

„Maar toen ik later een rondje door de stad fietste, zag ik overal dakpannen, ontwortelde bomen en horecaparasols op de grond liggen. Een buurman vertelde dat er een trampoline in een andere tuin is gevlogen. Dat allemaal terwijl de windhoos, denk ik, na tien minuten weer weg was.”

Pas later drong het tot Van Huystee door hoe groot de schade is. „Iedereen hier is een beetje in shock en zelf ben ik ook trillerig, we horen de hele tijd sirenes.”

Windhozen of tornado’s kunnen gevaarlijk zijn, maar komen – in tegenstelling tot in de VS – niet vaak voor in Nederland. Meestal hebben ze een snelheid van tussen de 120 en 250 kilometer per uur. Hoe sterk de windhoos was die Zierikzee trof, is niet bekend.