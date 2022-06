De Canadese schrijfster Margaret Atwood dacht dat ze fictie schreef toen ze in 1985 The Handmaid’s Tale publiceerde, een roman over de dystopische, restrictieve patriarchale samenleving Gilead, waar vrouwen alleen bestaan om kinderen te krijgen. Af en toe hield ze op met schrijven „omdat het zo vergezocht leek”, schreef ze onlangs. Maar nu concludeert ze: „Het Amerikaanse Hooggerechtshof maakt Gilead de realiteit.”

De uitspraak van dat Hof, vrijdag, mag niet onderschat worden. Enkele uren nadat zes van de negen rechters ‘Roe v. Wade’ vernietigden, de baanbrekende beslissing uit 1973 waarmee abortus in de VS op federaal niveau werd geregeld, werden de eerste klinieken gesloten. Elke afzonderlijke staat mag voortaan beslissen of abortus wel of niet is toegestaan op zijn grondgebied. De eerste beperkende wetten zijn al ingevoerd.

De snelheid waarmee laat zien welke strijd de komende decennia moet worden gevoerd. Niet dat een meerderheid van de Amerikanen tegen abortus is. Recente peilingen laten zien dat 58 procent ‘Roe v. Wade’ had willen behouden. Alleen onder degenen die wekelijks naar de kerk gaan, noemt een meerderheid abortus onder alle omstandigheden „moreel verwerpelijk”. Slechts 8 procent van de Amerikanen is onvoorwaardelijk tegen abortus.

Zij zijn al sinds 1973 met dit moment bezig. Zij organiseerden zich, zij kwamen met fondsen en opleidingen voor conservatieve rechters, zij wisten drie gelijkgestemde rechters bij het hoogste hof benoemd te krijgen, met dank aan president Trump. Dat het Hooggerechtshof hiermee tegen de wens van een meerderheid ingaat, kan helaas niet als een verrassing komen.

De voorstanders van abortus is aan te rekenen dat zij het recht niet grondwettelijk hebben verankerd. Nu moet de strijd opnieuw gevoerd, met een Senaat die verdeeld is en mogelijk na de mid-terms van november in Republikeinse handen komt. En in de verschillende staten, waar elke wet – elke overtreding – zal leiden tot de gang naar de rechter en verdere verdeeldheid.

Niet vergeten moet worden dat het hier niet om abstracte juridische discussies gaat, maar om echte mensen. Vrijdagochtend werden vrouwen in de Verenigde Staten wakker met een grondrecht. Met het recht op keuze. Op zelfbeschikking. Vrijdagmiddag was hun dat afgenomen.

Al te vaak gaat het in discussies over abortus over verkrachting of incest. In de praktijk kan de keuze om wel of geen kind te krijgen álle vrouwen overkomen. Om allerlei redenen, of het nu leeftijd of medische risico’s zijn. Het is een beslissing die hoogstpersoonlijk is, en nu Amerikaanse vrouwen is ontnomen.

In de podcast First Person van The New York Times vertelde een vrouw hoe zij als tiener zwanger raakte en om religieuze redenen het kind kreeg. „Ik kon niet kiezen voor abortus of adoptie, maar het gekke was dat ik ook niet kon kiezen vóór het krijgen van een baby. Ik maakte nooit een keuze.” Ze vertelt dat ze pas twintig jaar later de moeder werd die haar kind eigenlijk had verdiend.

Abortus zal niet verdwijnen. Een veilige, medisch verantwoorde ingreep op niet al te ver reizen van de eigen woonplaats wordt bemoeilijkt. Dat treft vooral arme vrouwen, vrouwen van kleur, alleenstaande vrouwen. Zij die het zich kunnen veroorloven kunnen reizen, hebben wellicht een werkgever die betaalt, een partner die steun geeft. Zo is de strijd die gevoerd moet worden er ook een om gelijkheid tussen vrouwen onderling.