Debutant Van Rijthoven overtuigend naar tweede ronde Wimbledon

Tim van Rijthoven heeft zich maandag overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van het grandslamtoernooi van Wimbledon. De ongeplaatste Nederlandse tennisser versloeg zijn Argentijnse tegenstander Federico Delbonis (7-6, 6-1, 6-2) in drie sets. In een moeizame eerste set had Van Rijthoven nog een spannende tiebreak (9-7) nodig, maar in de daaropvolgende sets leek er veel druk van de schouders van de 25-jarige Wimbledon-debutant gevallen. Met een sterke service en rake klappen walste hij over Delbonis heen. Hij hoefde nog maar drie games af te staan.

Op het gras van baan elf werd Van Rijthoven gesteund door een handjevol Nederlandse fans, die hem luid toejuichten nadat hij zijn matchpoint met een niet-geretourneerde service benutte. Delbonis sneuvelde voor de zesde opeenvolgende keer in de eerste ronde van Wimbledon. In de tweede ronde neemt Van Rijthoven het op tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Carlos Taberner en de Amerikaan Reilly Opelka.

Van Rijthoven mocht deelnemen aan het grandslamtoernooi dankzij zijn sensationele toernooizege in Rosmalen, waar hij eerder deze maand het ATP-toernooi Libéma Open won. In de finale versloeg hij de Rus Daniil Medvedev, de huidige nummer één op de wereldranglijst, terwijl Van Rijthoven voor dat toernooi zelf nummer 205 op de wereldranglijst was. Daarop kreeg hij, als eerste Nederlander ooit, een wildcard van de organisatie van Wimbledon.

Lees ook dit interview met Van Rijthoven over de lange weg naar zijn doorbraak