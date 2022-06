Er schuilt een fascinerende kracht in de bruut, vooral als hij jou beschermt. Of het nu over Mai Spijkers gaat, uitgever van Prometheus, of Mark van den Oever, het bekendste gezicht van Farmers Defence Force: er zijn namelijk ook auteurs en boeren die zich veilig weten dankzij de bruut, want die staat aan hun zijde.

Spijkers wordt beschuldigd van zeer lomp gedrag tegenover vooral zijn medewerkers: zijn sterauteurs ontspringen die dans, en misschien hoort daar ook een favoriete redacteur (m/v) bij uit zijn eigen stal. Die mensen proberen braaf te knikken als ze horen over de vernederingen die hun uitgever zich permitteert, maar tegelijkertijd denken ze: maar deze valse hond is wel mijn waakhond.

Een bepaald soort hondenbezitter kan hier voor duidelijkheid zorgen: als jongen, opgroeiend op het platteland, kreeg ik vaak te horen: ‘Nee, hij doet niks, niet bang zijn’, en dan kwam er een flinke rottweiler met kwijlende bek op me afgevlogen. Ternauwernood wist de baas het beest dan in bedwang te houden. En wat ik zag op het gezicht van de hondenbezitter was regelrechte trots: bij hem was-ie zo mak als een lammetje, voor zijn vrouw meestal ook, maar voor al die andere mensen een gevaar op poten. Dat betreurden ze geenszins, dat gaf hun hond die extra bite.

Of neem Mark van den Oever, die in de Volkskrant denigrerend sprak over de kinderen van minister Van der Wal als ‘pussy’s’, omdat ze schrokken toen hij en zijn boerenploeg dreigend voor hun voordeur stonden. Trouwens, zijn eigen boeren zijn de Joden van nu, want het stikstofbeleid is wederom een aanval op een hele bevolkingsgroep.

Stelt u zich voor dat u niet in huis zat bij Van der Wal maar achter de brede rug stond van Van den Oever. Deze bullebak is uw bullebak, en het feit dat hij anderen angst aanjaagt, is reden te meer je bij hem geborgen te voelen. Vroeger was er dat klassieke verhaal van de mooie, maar kwetsbare jonge vrouw, die het hield met een maffiabaas: zo lief en zorgzaam als-ie voor haar was, zo meedogenloos rekende hij af met zijn concurrenten. Die vrouwen moeten hebben geweten van de moordpartijen en afrekeningen, maar juist daardoor kreeg zijn beschermende liefde voor hen de plaatstalen kwaliteit die kogels tegenhoudt.

Je zou in verband met de twee voorbeelden die ik noemde kunnen spreken van ‘giftige mannelijkheid’, maar die beschuldiging zal de betrokkenen eerder als vleierij in de oren klinken.

Interessanter is dat er niet alleen slachtoffers vallen, maar dat er ook protegés te vergeven zijn, profiteurs van giftigheid. De bruut als beest en beschermengel.

