De rouwkaart vraagt voor de overledene een mooie bloem mee te nemen naar de afscheidsdienst. In een bloemenzaak vertel ik waarvoor ik kom. Rode rozen worden veel gevraagd, zo hoor ik. Rondkijkend besluit ik te kiezen voor een witte roos die ik laat vergezellen van een tak met witte ranonkelachtige bloemen. Desgevraagd pakt de verkoopster de bloemen in, in bruin pakpapier. Ik vraag of het mogelijk is cellofaan te gebruiken waarop ze zegt: dat gebruiken we niet, want ze kunnen het niet uitpakken.

