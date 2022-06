Blog verhoren parlementaire enquête gaswinning Groningen

De parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen trapte maandagochtend af met het verhoor van Herman de Muinck (73). De bakkerszoon die ooggetuige was van de eerste boringen naar gas in Groningen en later ook de gevolgen van de bevingen merkte. Dat het gas uit de Groningse grond kwam, was een „wereldwonder”, volgens Herman de Muinck. De bakkerszoon had in het voorjaar van 1959 bij het rondbrengen van brood naar een familie in Kolham medewerkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aangetroffen. Ze waren aan het boren naar olie, maar vonden gas. In de jaren erna kon hij ’s avonds de hele Kameleon-boekenreeks lezen dankzij de afvakkelvlammen van de gastorens. Dat de Groningse gaswinning tot problemen zou leiden, kwam toen nog niet op bij de meeste Groningers. „Er bestonden toen nog geen pinautomaten, maar de gaswinning werd wel gezien als pinautomaat”, zei De Muinck. Alleen niet voor de Groningers. „Industrie verdween uit gebied, studenten vertrokken na hun studie uit Groningen, alles trok naar het Westen. We bleven als gebied achtergesteld.” Hij woonde in Slochteren waar hij decennia later, zo rond 1990, scheuren in de muren bij boeren zag. Met zijn Kodak-fototoestelletje legde hij al die boerderijen vast. Het was hem duidelijk dat er iets aan de hand was. Ook zijn eigen woning bleek in die tijd schade te hebben: de zware stenen schoorsteen was losgescheurd. „Maar dat was niet zo toen we het pand kochten.” Hij klopte aan bij de NAM. „Die zei dat het niks met de gaswinning te maken had.” Pas na 2012, toen het gebied opschrok van de zware beving in Huizinge, werden de gevolgen van de gaswinning serieus genomen. De Muinck voelde de beving op twintig kilometer afstand van het epicentrum. „Het was intens verdrietig, maar het moest maar eens gebeuren.” De beving van Huizinge zou Nederland wakker schudden. Maar tot zijn ontsteltenis werd de gasproductie in het jaar 2013 juist verhoogd. „Dat kon ik niet volgen”. De waarde van zijn huis daalde met 10 procent bij de verkoop ervan in 2013. En ook zijn nieuwe huis in Noord-Drenthe kreeg schade. „Maar dat was volgens de experts die ingehuurd werden door de NAM nauwelijks gerelateerd aan aardbevingen.” Zouden de aardbevingen plaatsvinden in hartje Den Haag of Amsterdam dan zouden de problemen zo opgelost zijn, denkt De Muinck. Maar tien jaar na de beving in Huizinge heeft hij – en volgens hem vele Groningers – nog steeds het gevoel niet te worden gehoord. „Het is maar Groningen.” Wat hij hoopt dat de parlementaire enquête oplevert? „Gerechtigheid.”

Welkom in dit blog over de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. NRC doet hier verslag van het belangrijkste nieuws uit de verhoren van de enquêtecommissie. Vanaf maandag 27 juni zal de zevenkoppige commissie in een dépendance van de Tweede Kamer bijna dagelijks (met onderbreking van het zomerreces) betrokkenen ondervragen. In zeven weken tijd zullen zo’n zeventig mensen aan het woord komen, onder wie Groningse gedupeerden, wetenschappers, ambtenaren, bestuurders en oud-ministers. Deze eerste week fungeert als inleiding: de commissie wil laten ziet wat de gaswinning voor Nederland heeft betekend en hoe technisch en organisatorisch complex die is.

De enquête trapt maandag af met twee bewoners. Eerst komt Herman de Muinck aan het woord, die in 1959 als 10-jarig jongetje aanwezig was bij de eerste gasboring op het land van boer Boon in Kolham. Daarna luistert de commissie naar paardenboer Sijbrand Nijhoff, wiens boerderij grote schade opliep door de aardbevingen. Voor de erkenning ervan moest hij jarenlang procederen tegen de NAM en de Staat. Tot slot zal Susan Top vertellen over haar ervaringen als secretaris van het Groninger Gasberaad. Zij vertegenwoordigde de gedupeerde Groningers bij onderhandelingen met de ministeries en regionale bestuurders over een betere aanpak van de schade en de versterking van huizen.