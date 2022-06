Ondernemers kregen soms onterecht geen coronasteun, ‘sommige mensen zijn onvermijdelijk slachtoffer van het systeem’

Nieuws in het kort: Een deel van de aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) werd onterecht afgewezen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het orgaan van het ministerie dat over coronasteun besliste, heeft in totaal ruim 17.500 bezwaarschriften van ondernemers ontvangen. 45 procent daarvan is gegrond verklaard.

door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het orgaan van het ministerie dat over coronasteun besliste, heeft in totaal ruim 17.500 bezwaarschriften van ondernemers ontvangen. 45 procent daarvan is gegrond verklaard. Een deel van de bezwaarschriften moet beoordeeld worden door het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de hoogste economische bestuursrechter. Daar zijn al 1.250 ‘TVL-zaken’ binnengekomen, naar verwachting komen daar nog zeker 900 zaken bij. Het betekent twee jaar extra werk voor het college, dat is ingesteld op 1.000 tot 1.200 zaken per jaar.

voor het college, dat is ingesteld op 1.000 tot 1.200 zaken per jaar. Vanaf 1 juli worden de zaken op ‘projectbasis’ afgehandeld, wat inhoudt dat zij voorrang krijgen op andere zaken. Bestuursrechter Ruurd Koopmans verwacht een vertraging van zes maanden voor andere zaken uit het bedrijfsleven.

Nog geen honderd medewerkers, onder wie achttien rechters en veertig ondersteunende juristen: daarmee handelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) jaarlijks zo’n 1.000 tot 1.200 zaken af. Sinds vorig jaar is er een hele nieuwe categorie aan zaken uit het bedrijfsleven bijgekomen: de zogenoemde TVL-zaken, over al dan niet onterecht misgelopen coronasteun. Daar kwamen er alleen vorig jaar al 1.250 van binnen – náást de reguliere zaken. De hoogste economische bestuursrechter staat voor „een van de grootste klussen ooit”, zegt rechter en bestuurslid Ruurd Koopmans.

Vanaf vrijdag 1 juli begint het CBb met grootschalige afhandeling van de TVL-zaken. De TVL, of Tegemoetkoming Vaste Lasten, was een vorm van coronasteun voor ondernemingen tijdens de coronamaatregelen, waarbij bedrijven een vergoeding kregen voor materiële vaste lasten als huur, bedrijfsauto’s en machines. Die steun werd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) niet aan iedereen (volledig) toegewezen.

Nu oordeelt de beroepsrechter dat afwijzingen soms onterecht waren. „Het systeem zat degelijk in elkaar”, zegt Koopmans, „maar voor sommige ondernemers pakte het ongelukkig of oneerlijk uit.”

Volgens een woordvoerder van het ministerie biedt het CBb met zijn uitspraken „een nieuwe juridische grondslag om tot een ander besluit te komen”. Het ministerie kijkt „zeer zorgvuldig” naar de uitspraken en zal die ook op lopende bezwaren en beroepen toepassen.

De zaken worden vanaf 1 juli op ‘projectbasis’ behandeld. Dat houdt in wezen in dat ze voorrang krijgen op andere zaken. „Die keus hebben we gemaakt vanwege de positie van deze ondernemers, die te maken hebben met huurachterstanden en belastingachterstanden. Tijdens zittingen hoor je ze vertellen dat ze op omvallen staan.” Met tien rechters en zestien juristen wil het CBb viermaal per week een zitting houden met vijf zaken. Twintig zaken per week, dus.

De voorrangspositie betekent ook vertraging voor andere zaken uit het bedrijfsleven. „We willen dat zoveel mogelijk beperken, door bijvoorbeeld rechters te ‘lenen’ van andere rechtbanken.” Koopmans verwacht een vertraging van ongeveer een halfjaar. Hij hoopt de TVL-zaken binnen twee jaar af te handelen. „Maar wie weet hoeveel er nog binnenkomen.”

Op dit moment liggen er 11.000 bezwaarschriften met betrekking tot de TVL bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het orgaan van het ministerie dat onder meer de coronasteun toewees. Een groot deel wordt afgehandeld door de RVO, de eerste plek waar ondernemers bezwaar kunnen aantekenen. Van de tot nu toe binnengekomen bezwaarschriften (in totaal ruim 17.500) heeft de RVO zelf al 45 procent gegrond verklaard. Naar verwachting van de RVO en het CBb zullen ongeveer negenhonderd van die bezwaarschriften bij het CBb terechtkomen – bovenop de 1.250 TVL-zaken die vorig jaar al binnenkwamen. „Dat zijn eigenlijk twee extra jaren aan werk voor ons.”

Honderdduizenden aanvragen

Ongeveer 350 zaken zijn reeds afgehandeld, het gros is nog in afwachting van een uitspraak door het college. Er kwamen tijdens de coronacrisis 450.000 TVL-aanvragen per kwartaal binnen bij het ministerie, die moesten in korte tijd behandeld worden. „Dan gaat er weleens wat mis”, zegt Koopmans. Wie wel of geen recht had op TVL werd bijvoorbeeld bepaald op basis van zogenoemde SBI-codes. Dat is een code uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel die aangeeft wat de activiteiten van een bedrijf zijn.

Het komt voor dat iemand meer doet dan onder de SBI-code te zien is, bijvoorbeeld vanwege latere uitbreiding. Een ondernemer die ooit begonnen was als organisatieadviseur, bijvoorbeeld, maar die inmiddels alleen nog een snackbar heeft. Of een danslerares die later ook een boekencafé begon. De SBI-code voor adviseur stond niet op de TVL-lijst, de vaste lasten voor de zelfstandige danslerares lagen een stuk lager dan voor haar boekencafé. Het oordeel van het CBb: het is dusdanig aannemelijk dat hun daadwerkelijke activiteiten afwijken van de oorspronkelijke SBI-codes (voor adviseur en danslerares), dat zij met terugwerkende kracht alsnog de misgelopen TVL moeten ontvangen.

Zombiebedrijven

De coronasteun hield veel bedrijven de afgelopen twee jaar op de been. Dat resulteert nog steeds in een laag aantal faillissementen. In een ‘normale’ economie gaan bedrijven failliet als ze niet op eigen kracht kunnen overleven. Het aantal faillissementen neemt langzaam toe, maar is nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Koopmans is niet bang deze zogenoemde zombiebedrijven in stand te houden door te ruimhartig steun toe te kennen in de beroepen. „Dit gaat om ondernemers die minstens 30 procent omzetverlies hebben geleden. Dat betekent dat ze in 2019 dus goed draaiden, anders zou het verschil tussen dat jaar en de coronajaren niet groot genoeg zijn voor steun.”

Dat was ook het oordeel in de zaak van horecaondernemer Khalid Oubaha, die 23 horecagelegenheden heeft in Arnhem, Nijmegen en Enschede. Naast die zaken heeft hij een kantoor, dat „een stuk of vijftien, twintig jaar geleden” bij de Kamer van Koophandel werd ingeschreven onder een financiële SBI-code, niet gerelateerd aan de horeca. In feite valt daar onder meer zijn marketingbureau onder, dat specifiek voor zijn horecazaken de marketing doet. Oubaha: „Daar was dus ook geen werk voor tijdens de lockdowns. Maar de rekeningen moesten wel betaald.”Oubaha haalde via het CBb alsnog zijn gelijk.

Vanwege de hectiek in het begin van de coronacrisis is het CBb wel coulanter tegenover het ministerie in zaken uit de eerste periode waarin TVL werd toegekend (van juni tot en met september 2020). Koopmans: „Daarvan hebben we geaccepteerd dat alleen de SBI-codes gebruikt werden. Daarna moest wél rekening gehouden worden met de feitelijke bedrijfsactiviteiten.” Niet genoeg, vindt Oubaha: „We hebben aangetoond dat onze feitelijke werkzaamheden steun verdienden. Ik snap echt niet waarom dat dan pas vanaf 2021 geldt.”

Niet het enige probleem

Het was niet zijn enige TVL-probleem: aan de steun voor bedrijven zat een plafond, van maximaal 1,8 miljoen euro. Alleen: Oubaha heeft 23 zaken, die door het ministerie werden gezien als één. Het plafond gold niet voor ieder van die bedrijven, maar voor alle bedrijven bij elkaar. „Dat was dus heel snel bereikt. Ik kreeg het maximale bedrag aan steun voor één zaak, maar ik had kosten voor 23 zaken.” Vanaf het eerste kwartaal in 2021 ontving hij geen steun meer. „Terwijl mijn kosten doorliepen: alleen de huur is al drie ton per maand.”

Later werd het maximum wel nog verhoogd naar 2,3 miljoen euro, maar ook dat plafond was snel bereikt. Het ministerie laat in een reactie weten te maken hebben gehad met Europese regelgeving voor staatssteun. Een aparte regeling was mogelijk geweest, maar zou tot „veel hogere uitvoeringslasten” leiden en zou „veel te grote druk op de RVO leggen”.

Naar eigen zeggen had het Oubaha 2,2 miljoen euro aan extra steun opgeleverd als het plafond per bedrijf gesteld was. „Alsof je wordt gestraft voor het hebben van meerdere bedrijven, zo voelt het”, zegt Oubaha. „Mijn huur moest betaald worden voor álle panden, waarom kreeg ik maar steun voor één? Het heeft onze concurrentiepositie verzwakt. Nog steeds stellen we investeringen uit, zoals vernieuwing van het meubilair.” Met een groep van ongeveer vijftien ondernemers begon hij eind vorig jaar al een stichting om voor hun belangen op te komen.

Ook ondernemer Marco Peek, met achttien zaken in Utrecht, Amsterdam en Arnhem, zit in die stichting. Er wordt nu gedacht aan eventuele juridische vervolgstappen, zegt hij – aankloppen bij het CBb, bijvoorbeeld. „Eigenlijk wil ik gewoon lekker met mijn bedrijven bezig zijn, nu dat weer kan. Mooie evenementen draaien, volle terrassen bedienen. Dit brengt negatieve energie. Maar het gaat om zoveel geld – minstens anderhalf miljoen, in ons geval – dat je het niet kunt laten liggen.”

Het is nog de vraag of de ondernemers via de rechter hun gelijk krijgen: het merendeel van de beroepen is tot nu toe ongegrond verklaard. Koopmans van het CBb voelt sympathie voor ondernemers die wél veel kosten hadden, maar geen recht hadden op steun, ook niet na beoordeling van het college. „Er zijn gevallen waarbij de regels helder zijn, maar die ongelukkig uitpakken voor een ondernemer. Gevoelsmatig vinden wij dan wel dat iemand recht had op steun, maar er zit een grens aan wat wij kunnen doen. Binnen de regels zoeken we de ruimte op, maar sommige mensen zijn onvermijdelijk slachtoffer van het systeem.”