‘Zonne-energie moet nog een factor drie goedkoper worden’

‘Een waanzinnig uitzicht hè”, zegt Wim Sinke. Het zonne-energielab van TNO in Petten is omgeven door duinen, met in de verte een streep zee. Sinke staat op het dak, tussen twee stalen constructies voor testpanelen. De constructies zijn voor een kwart bezet, elk paneel is anders. Beneden laat Sinke trots alle nieuwe machines zien die precisiewerk doen om de meest geavanceerde zonnepanelen te maken. Dit lab is gloednieuw, de feestelijke opening voor het personeel moet nog plaatsvinden. Maar hijzelf zal hier niet werken. Na veertig jaar zonnecelwetenschap neemt hij deze maand afscheid als hoofdonderzoeker zonne-energie van TNO en hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit van Amsterdam.

CV 40 jaar zonne-energie

Wim Sinke (1955) promoveerde in 1985 in Utrecht op onderzoek aan silicium zonnecellen bij Amolf. Toen het onderwerp zonne-energie in 1990 van Amolf over ging naar Energieonderzoek Centrum Nederland (in 2018 samengegaan met TNO), ging Sinke mee naar Petten. Van 1994 tot 2012 was hij deeltijdhoogleraar aan de UU, sinds 2013 aan de UvA.

Sinke is optimistisch over de rol van zonne-energie. Altijd geweest ook. „Zonnecellen kunnen ook in Nederland een meer dan marginale rol spelen in elektriciteitsopwekking”, schreef hij al in 1985 in zijn proefschrift. Er was toen nog geen zonnepaneel in het straatbeeld te zien.

Wat trok je in dat ‘marginale’ onderwerp zonne-energie?

„Ik ging natuurkunde studeren in 1974, met het rapport van de Club van Rome en de eerste oliecrisis vers in het geheugen. Ik was een bezorgde en geëngageerde student en ik zocht naar mogelijkheden om natuurkunde te gebruiken voor iets waar de wereld beter van zou worden. Het vak was toen besmet doordat het aan de basis stond van modern wapentuig. Richting mijn afstuderen hoorde ik over nieuw natuurkundig onderzoek om goedkope zonnecellen te maken, dat vond ik meteen fantastisch. Niet lang daarna begon ik als ietwat schuchtere promovendus bij het FOM-instituut voor atoom- en molecuulfysica dat nu Amolf heet.”

Wat werd er toen aan onderzoek naar zonne-energie gedaan?

„Het was nog een heerlijk onschuldig onderwerp. De industrie stelde nog ontzettend weinig voor, de belangen waren nog niet groot. De voldoening dat je bijdraagt aan iets groots zoals nu was er nog niet, maar je had wel de mogelijkheid om grote stappen te zetten binnen het onderwerp. Er werkten verspreid over Nederland enkele tientallen mensen aan, een paar met een vaste aanstelling en daaromheen promovendi en studenten.”

Het inzicht destijds was dat het basismateriaal goedkoper moest worden

Werd het wel al serieus genomen?

„Het werd serieus genomen in de zin van dat zonne-energie voor de lange termijn wellicht een optie zou zijn, maar het was nog niet in beeld als iets waar je Nederland mee kunt verduurzamen. Als je in zo’n vroeg stadium zit, moet je allerlei extrapolaties maken en inschattingen doen van ontwikkelingen die nog moeten komen. Afhankelijk van hoe optimistisch je die inschat kom je tot een toekomst waar dit wel of niet een grote rol in speelt.

„In zekere zin was het die eerste jaren een klein clubje tegen de rest, wij geloofden echt al wel in zonne-energie. Maar ik heb me altijd verzet tegen het idee dat je niet serieus wordt genomen, dan wordt het een self-fulfilling prophecy.”

Hoe stond de techniek ervoor?

„Ik werkte in de jaren 80 aan siliciumcellen, die je ook nu veelal ziet. Die hadden toen een rendement van 10 procent. Dat kon hoger, dat was duidelijk. Maar zuiver silicium in een goede kristalkwaliteit was vooral kostbaar en ook werden de cellen omslachtig en op een kleine schaal gemaakt. Dat zorgde ervoor dat het een nicheproduct was. Een zonnecel was niet een paar keer duurder dan vandaag, maar 100 keer duurder.

„Het inzicht destijds was dat het basismateriaal goedkoper moest worden, door het op een goedkopere manier in een kristalvorm te gieten. Maar dat was veel gevoeliger, je kon het niet op de toen gangbare manier tot de meest efficiënte zonnecel bewerken. Wij werkten aan een proces waarbij je van dat materiaal op lage temperatuur toch een goede zonnecel kunt maken.”

Een doorbraak gaat komen van het maken van tandems, twee lagen zonnecellen van verschillende materialen

Dus het onderzoek was gericht op het omlaag krijgen van de prijs?

„In zekere zin wel ja. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om onderzoek te doen met een concreet doel voor ogen. We zaten in een vicieuze cirkel van kleine volumes en hoge kosten. Een ontzettend belangrijke doorbraak voor zonne-energie is het forceren van hogere volumes geweest. Duitsland nam daarin het voortouw begin jaren 90, in Nederland gebeurde het iets later ook, via subsidies en het stimuleren van de markt. In het verlengde daarvan verbreedden wij het onderzoek. Naast de cellen en de panelen, waarvan het rendement inmiddels tussen de 10 en 15 procent lag, gingen we ook werken aan systemen om zonnepanelen aan het elektriciteitsnet te koppelen.”

Wat is nu belangrijk qua onderzoek?

„Grof gerekend moet zonne-energie nog een factor drie goedkoper worden. Dat maakt het verschil tussen zonne-energie in de huidige situatie met een relevant maar bescheiden aandeel en zonne-energie als hoeksteen van de mondiale energievoorziening. Inmiddels is de schaal waarop geproduceerd wordt gigantisch, en al het laaghangende fruit wat betreft het verbeteren van de systemen en processen is wel geplukt. De vraag hoe het rendement hoger kan komt nu in zijn volle glorie terug.

„Ik denk dat het kan. De huidige siliciumpanelen gaan richting 25 procent rendement. Dat komt in de buurt van het natuurkundig maximum wat mogelijk is met één materiaal. Een doorbraak gaat komen van het maken van tandems, twee lagen zonnecellen van verschillende materialen bovenop elkaar. Met stapelingen van meer lagen is 40 procent rendement op termijn mogelijk.

„Meer toegepast onderzoeken we hoe zonne-energie in allerlei oppervlakken geïntegreerd kan worden. Met panelen in verschillende vormen en kleuren, lichtdoorlatende panelen en flexibele folies.”

De afhankelijkheid van China als productieland werd het laatste decennium gigantisch

Overal goedkope zonne-energie opwekken, hoeksteen van de mondiale energievoorziening. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

„Ik ben volgens mij onderbouwd optimistisch. Ik heb weinig zien mislukken. Sterker, er zijn heel veel dingen gelukt waarvan ik dacht dat het niet kon. Dat de ontzettend geavanceerde processen die we in het lab gebruiken ook goedkoop op grote schaal in fabrieken worden toegepast bijvoorbeeld, dat leek me onvoorstelbaar. Het is ongelooflijk hoeveel technologie je krijgt voor hoe weinig geld als je een modern zonnepaneel koopt.

„Recycling en circulariteit, dat is nu een zorg, gaan we ook zeker oplossen. Technisch gaat het lukken maar ook hier zijn lage kosten en regelgeving weer belangrijk om het op grote schaal te kunnen toepassen. De afhankelijkheid van China als productieland werd het laatste decennium gigantisch. Echt een probleem, waar we in Europa hard tegenaan zijn gelopen. Sinds dat besef is ingedaald, zo’n drie jaar geleden, is binnen no time van alles opgezet om de maakindustrie hier weer aan de gang te krijgen. Heel hoopgevend.

„Inmiddels zeg ik: zonder tegenbericht is alles mogelijk. En als toch iets niet lukt, dan zijn er altijd vijf alternatieven. Het is niet de vraag of zonne-energie lukt, maar in welke vorm.”