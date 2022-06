Zet het gas uit als het water kookt en andere tips om energie te besparen

Elke kuub gas telt. Met die boodschap kondigde minister Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie) deze week namens het kabinet een crisisplan af om een gastekort te voorkomen. Kolencentrales mogen weer op vol vermogen draaien om gas te besparen. Daarnaast deed hij aan bedrijven en huishoudens een dringende oproep om het energiegebruik in te perken.

Maar hoe pak je dat als consument snel en effectief aan? Je kunt meer doen dan de thermostaat een graad lager zetten of het zonnescherm naar beneden houden om de hitte te weren. Met deze tips kun je direct aan de slag, door simpele veranderingen toe te passen in het dagelijkse leven.

Tip 1: Koken kan efficiënter

Met een paar simpele trucs kun je korter koken en daarmee energie besparen. Snijd bijvoorbeeld groente of aardappelen die je wil koken in kleinere stukjes, dan zijn ze sneller gaar. Ook hoef je niet altijd te wachten tot het water kookt voordat het eten in het water kan, schreef NRC eerder. En bij eten met een korte kooktijd – boontjes, broccoli – kun je het fornuis snel uitzetten nadat het kookpunt is bereikt: het garen gaat nog wel even door. Gebruik zo weinig mogelijk water zodat het sneller kookt en houd de warmte binnen door de deksel op de pan te laten.

Verder: vegetarisch eten heeft vaak een minder lange bereidingstijd dan eten waar wel vlees in zit. Daarnaast zorgt de productie van vegetarische producten of bijvoorbeeld bonen als vleesvervanging voor minder CO2-uitstoot dan de productie van vlees.

Tip 2: Je oven voorverwarmen is niet altijd nodig

Een oven verbruikt meer energie dan een kookplaat, maar een taart of quiche bak je niet op het fornuis. Maar ook in de keuze tussen verschillende ovens is winst te behalen: een kleinere oven is zuiniger dan een grote, en een heteluchtoven wordt sneller heter (en is dus zuiniger) dan een oven zonder ventilator.

Bij veel gerechten kun je de instructie ‘verwarm de oven voor’ negeren, legde NRC eerder al uit. Om je soufflé niet te laten instorten, moet de oven wel precies op temperatuur zijn, maar een moussaka of lasagne kun je met de oven laten opwarmen. Gebruik een losse thermometer om erachter te komen wat de échte temperatuur is en of je oven niet te hoog staat – ovens zijn op dit punt notoir onbetrouwbaar.

Meer weten over zuiniger koken? Lees dan dit artikel dat redacteur Martine Kamsma schreef: Tien tips om zuiniger te koken.

Tip 3: Douch korter en kouder

Een gemiddeld huishouden (drie personen) waarbinnen iedereen vijf keer in de week vijf minuten doucht in plaats van de nu gebruikelijke negen, bespaart volgens duurzaamheidsvoorlichter Milieu Centraal op jaarbasis meer dan 15.000 liter warm water en 60 kuub gas. Dat is genoeg gas voor een gemiddeld gezin om anderhalf jaar op te koken.

Een andere tip voor als je geen koukleum bent: douch koud, of in elk geval kouder. Warm water genereren vergt namelijk zeventig keer zoveel energie als koud water uit de kraan laten komen. Wie helemaal koud doucht, dus zonder enige inmenging van koud water, verbruikt dus nauwelijks gas. Bijkomend voordeel: wie koud doucht, doucht minder lang en dus gaat er minder water verloren.

Tip 4: Airco uit, ventilator met ijsflessen ervoor aan

In plaats van de airco te gebruiken, kun je ook eens een paar bevroren flessen water voor een ventilator zetten: de luchtstroom die de ventilator genereert is normaal gesproken niet koud, maar nu hij langs het ijs waait wel. En hoewel een ventilator wel stroom nodig heeft, verbruikt een airco volgens Milieu Centraal gemiddeld vijftien keer zoveel elektriciteit.

Tip 5: Niet alles hoeft tegelijk en denk ook eens aan een ander

Er zijn tal van manieren om je huis duurzamer te maken: van het dichthouden van je zonnewering om hitte te weren tot de thermostaat pas aanzetten als het koud wordt. Maar waar begin je? Maak een stap-voor-stapplan, raden ‘huisfluisteraars’ annex binnenshuis-klimaatexperts Lars Boelen en Felix van Gemen van Paris Proof Plan aan: ,,Door zo’n plan te maken waar je in huis veel energie kunt besparen en hoe je dat gaat doen, houd je het overzichtelijk. Een soort do it yourself energie-APK. Begin met klusjes die je aanspreken. Je zult zien dat het succesvol toepassen daarvan motiverend werkt”, aldus Van Gemen.

Denk als het gaat om energiebesparing ook eens aan een ander, drukt hij daarnaast op het hart: “Als jij in een positie zit waarin je voor het geld niet hóeft te besparen, maar daar wel de middelen voor hebt, neem dan toch besparende maatregelen. Daarmee ontlast je iemand voor wie zulke maatregelen echt niet haalbaar zijn.” Hij geeft toe: ,,Energiesolidariteit zal geen trending hashtag worden, maar is daarom niet minder belangrijk.”

En dan nog een paar snelle tips