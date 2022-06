Wordt Wimbledon het afscheid of de rentree van Serena Williams?

Haar donkere benen in hagelwitte tennisschoenen, rustend op perfect gemaaid gras. Dit beeld, in combinatie met drie korte zinnetjes van Serena Williams op haar Instagram, bracht de tenniswereld deze maand in rep en roer. ‘SW at SW19. It’s a date. 2022 See you there’. ‘SW’ zijn de initialen van Serena Williams. ‘SW19’ is de postcode van Wimbledon, waarbij ‘SW’ staat voor ‘Southwest’, het Zuidwesten van Londen, waar The Championships de komende twee weken plaatsvinden.

Op het gras van Wimbledon kwam Williams vorig jaar voor het laatst in actie, op een tennisbaan. Ze blesseerde toen in de eerste ronde tegen de Russische Aliaksandra Sasnovitsj haar hamstring en moest op een 3-3 stand de strijd staken. Sindsdien werd er weinig van Serena Williams vernomen, die nu de nummer 1.204 van de wereld is.

Tot haar bericht op social media. De eerste stappen van haar comeback, maakte ze vorige week op het grastoernooi van Eastbourne, waar ze met de Tunesische Ons Jabeur (27), de nummer drie van de wereld, een dubbel vormde en twee wedstrijden speelde. De beelden van een tennissende Williams gingen de wereld over.

Massale aandacht

Indrukwekkend was de massale aandacht voor het duo Williams/Jabeur, afgelopen week tot ‘OnSerena’ gedoopt. Het tennis van Williams was dat niet. Het spel en de manier van bewegen van de Amerikaanse hardhitter was roestig, hoewel ze tegen het Japans/Taiwanese duo Shuko Aoyama and Chan Hao-ching drie aces achter elkaar serveerde, toen ze breekpunten moest wegwerken.

Mentaal is ze dus nog steeds ijzersterk. Maar doet ze deze dagen op Wimbledon een ultieme poging om haar 24ste grandslam te winnen en op gelijke hoogte te komen met de Australische Margaret Court, of is dit optreden onderdeel van een afscheid? Dat is de grote vraag. Williams hielp in de persconferentie zaterdag ook al niet mee. „Ik weet het niet. Ik kan alleen vertellen dat ik hier nu ben. Wie weet waar ik de volgende keer op kom dagen”, antwoordde ze op een vraag of dit haar laatste Wimbledon is. Het is Williams ten voeten uit. De beste tennisster van de afgelopen twee decennia houdt altijd de regie en vertelt altijd alleen wat ze wil vertellen.

Op de Australian Open in 2017 was Williams voor het laatst de beste op een grandslamtoernooi. In de finale versloeg ze haar oudere zus Venus. Achteraf bleek Serena toen zwanger. Als moeder van dochter Olympia, haalde ze in 2018 en 2019 nog vier grandslamfinales, waaronder twee op Wimbledon, maar de 24ste zege op een grandslamtoernooi bleef uit. Na een jaar niet spelen, zijn de kansen alleen maar geslonken.

Op de vraag wat op Wimbledon haar doel is, antwoordde Williams dat iedereen dat toch wel weet, zonder haar doel te benoemen. Alleen met een titel zal de Amerikaanse echt tevreden zijn. Geld inzetten op een overwinning van Williams om dit jaar Wimbledon te winnen, lijkt gekkenwerk. Aan de andere kant: als Williams ooit nog een grandslamtoernooi wil winnen als veertiger, moet het welhaast op het snelle gras zijn, waar de punten korter duren en haar service dominant is.

Williams is elk jaar steeds minder toptennisster, en steeds meer zakenvrouw. Ze was executive producer van de film ‘King Richard, het levensverhaal van de Williams-zusjes, het verhaal gezien vanuit het perspectief van hun vader Richard – Will Smith kreeg een Oscar voor deze rol. De film was zowel artistiek als zakelijk een succes.

Multiculturele achtergrond

Ze haalde afgelopen jaar 111 miljoen dollar op, voor haar in 2014 gestarte bedrijf Serena Ventures, dat investeert in ondernemingen die geleid worden door vrouwen of mensen met een multiculturele achtergrond. Ze is ook een van de investeerders in Angel City FC, een Amerikaans vrouwenvoetbalteam. Ze publiceert dit jaar een kinderboek en is druk met haar eigen kledinglijn ‘S by Serena’.

De toptennisster die haar sport allang is ontstegen, gaf zaterdag in Londen toe dat het zakenleven nu meer voelt als haar leven. „Ik ben de komende weken niet op kantoor, dus als je me mailt krijg je zo’n mooie ‘out of office’ reply van me. Over een paar weken ben ik weer terug. Ik hou van het investeren in bedrijven”, vertelde de Amerikaanse.

Ze treft dinsdag in de eerste ronde de Française Harmony Tan. Of deze comeback nou een serieuze poging is om haar 24ste grandslam te winnen, of een onaangekondigd afscheid: het centre court – dat dit jaar honderd jaar bestaat – blijft toch een beetje de huiskamer van de zevenvoudige kampioene.