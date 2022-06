Deze zomer presenteerde ik vier avonden een televisieprogramma over mediakwesties. Het was de eerste keer dat ik niet zelf ergens aanschoof als gast, maar als presentator betrokken was bij het redactieproces. Het was daarmee ook de eerste keer dat ik niet mezelf, maar anderen zag aarzelen over deelname. En dan heb ik het niet over aarzelen omdat je eigenlijk naar een verjaardag moet. Of aarzelen omdat je niet weet of het je op tijd lukt je genoeg in te lezen in het actuele onderwerp van die dag. Ik heb het nu over aarzelen, omdat je bang bent voor de consequenties van je deelname.

Dat het publieke debat verhardt, is oud nieuws. Onderzoek toont aan dat online intimidatie en het aantal bedreigingen in Nederland is toegenomen. Het aantal mensen dat door de overheid wordt beveiligd, is de afgelopen jaren verdrievoudigd. Iemand als BOOS-voorman Tim Hofman draagt permanent een alarm bij zich dat binnen enkele minuten beveiligingshelikopters doet aanrukken.

Waar we echter minder over horen, zijn de zich in stilte voltrekkende gevolgen van zulke toegenomen haat, intimidatie en bedreigingen. In de Verenigde Staten schreef ik ooit mijn masterscriptie over de onzichtbare beknelling van de vrijheid van meningsuiting. Wat ze in het Amerikaans the chilling of speech noemen. Zoals atoomdeeltjes bijna tot stilstand komen wanneer ze gekoeld worden, zo verstilt het publieke debat wanneer men zich buitensporig kwetsbaar voelt. Ik zeg buitensporig, omdat het normaal is dat je een zekere mate van spanning of zenuwen voelt wanneer er een camera of microfoon op je wordt gericht.

‘Verstilling?’, denkt iemand die de dagelijkse talkshows kijkt. Meer een kakofonie van meningen, toch? Maar wat de over elkaar heen buitelende meningen verbloemen, is de afwezigheid van alle gasten die de uitnodiging afsloegen. Toen we bij mijn programma onlangs een item maakten over Ongehoord Nederland en de kritiek op de omroep van de NPO-ombudsman, gaf de een na de andere potentiële gast een beslist ‘nee’. Te gevoelig. Daar brand ik mijn vingers niet aan. Ook waren velen met vakantie, naar al dan niet bestaande vakantiehuisjes.

Het is lastig een onzichtbaarheid met precisie in kaart te brengen. Is het aantal ‘nee’s’ werkelijk toegenomen? Tien of twintig jaar geleden hadden mensen ongetwijfeld ook hun redenen om nee te zeggen. Alleen redacteuren met langere ervaring zullen dit antwoord met enige zekerheid kunnen geven.

Onderzoek lijkt er wel op te wijzen dat het publieke klimaat effect heeft op gespreksdeelname. Uit een enquête onder wetenschappers, uitgevoerd door het Nederlandse ScienceGuide, bleek vorig jaar dat ruim 60 procent soms afzag van een publiek optreden. Niet wegens krappe agenda’s, maar uit angst voor negatieve gevolgen. En die zijn niet ingebeeld. Bijna de helft van de ondervraagde wetenschappers is na een publiek optreden in de afgelopen vijf jaar wel eens bedreigd, uitgescholden of op een andere manier geïntimideerd.

Redacteuren en mediamakers, zeker met een langere loopbaan, nodig ik graag uit mij te mailen over dit vraagstuk. Is de aarzeling, de angst, de zelfcensuur onder beoogde gasten en geïnterviewden toegenomen? Als columnist ben ik een paar weken met zomerstop, maar ik zie uw mails graag tegemoet.

