Tientallen arrestaties bij demonstratie tegen verboden Pride-optocht in Istanbul

De Turkse politie heeft zondag in Istanbul tientallen mensen aangehouden tijdens een protest tegen de verboden Pride-optocht. Dat melden internationale persbureaus. Het precieze aantal arrestaties is onbekend. De Turkse lhbti-organisatie Kaos GL spreekt van „meer dan tweehonderd”, maar de Turkse autoriteiten hebben vooralsnog geen informatie gedeeld over aanhoudingen.

De grootste stad van Turkije heeft de Pride-parade sinds 2015 verboden vanwege „mogelijke verstoring van de openbare orde”. Toch trokken zondag zoals ieder jaar honderden mensen met regenboogvlaggen naar de straten rond het iconische Taksimplein, een traditioneel verzamelpunt voor betogingen. Voordat de demonstratie officieel was begonnen, viel de oproerpolitie volgens AFP verschillende cafés binnen en sloeg daar „willekeurig” mensen in de boeien. Ook Bülent Kilic, een ervaren en bekroonde AFP-fotograaf, is aangehouden - onduidelijk is waarom. Volgens verschillende getuigen die het persbureau sprak probeerden agenten te voorkomen dat de pers arrestaties zou vastleggen.

De organisator van de parade schrijft op Twitter „niet bang” te zijn. „We zullen onze activiteiten op veilige plekken en online voortzetten.” Ook vanuit de Raad van Europa klonken onlangs strijdvaardige geluiden. Commissaris voor de Rechten van de Mens, Dunja Mijatovic, riep de Turkse autoriteiten vrijdag op om het verbod op te heffen en „de veiligheid van vreedzame demonstranten te garanderen”. En Milena Buyum van mensenrechtenorganisatie Amnesty International eiste zondag op Twitter dat de arrestanten „onvoorwaardelijke en onmiddellijk” worden vrijgelaten.

Homoseksualiteit is sinds 1858 niet meer strafbaar in Turkije, maar wordt in sommige conservatieve religieuze kringen nog altijd niet geaccepteerd. Ook de autoriteiten zijn weinig tolerant. Zo moest streamingsdienst Netflix in 2020 onder druk van de Turkse regering de productie van een Turkse dramaserie staken omdat er een homoseksueel personage in voorkwam.