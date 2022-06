Onenigheid met België over voordracht van Nederlandse politiechef voor topfunctie bij Interpol

Nederland en België zijn in een diplomatieke strijd verwikkeld om een benoeming van een hoge politiefunctionaris bij Interpol. De korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen, wil dat hoofdcommissaris Jannine van den Berg vicepresident van de internationale politieorganisatie wordt. Zij stapte vorig jaar op als baas van de Landelijke Eenheid (LE). België ziet graag dat de directeur internationale politiesamenwerking bij de Belgische federale politie, Peter De Buysscher, wordt benoemd. Beide landen konden het de afgelopen weken niet eens worden over het steunen van één kandidaat voor de vacature.

De kandidatuur van Jannine van den Berg, die nu de portefeuille internationale samenwerking heeft, leidt niet alleen tot spanningen met de Belgen maar zorgt ook voor verdeeldheid binnen de Nationale Politie. De LE kwam onder haar bewind regelmatig in opspraak wegens signalen van „ongewenst gedrag, een verkeerde stijl van leiderschap, machtsmisbruik en onprofessioneel handelen”, aldus de Inspectie Justitie en Veiligheid begin dit jaar. De afgelopen twee jaar verschenen een zestal kritische rapporten over het functioneren van de LE.

Mannenclub

Korpschef Van Essen heeft naar verluidt recentelijk de Nederlandse ambassadeur in België, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, persoonlijk gevraagd zich in te zetten voor de Nederlandse kandidatuur. De diplomaat wil geen commentaar geven.

Van Essen heeft intern laten weten dat Van den Berg bij uitstek geschikt is wegens haar internationale ervaring. Ze werd in 2018 al eens voor een periode van drie jaar gekozen tot lid van het uitvoerend bestuur dat toeziet op naleving van beslissingen van de leden van Interpol. Ook beklemtoont Van Essen in zijn gesprekken met betrokkenen dat Van den Berg een vrouw is. Interpol is vooral een mannenclub.

Bij Interpol zijn 195 lidstaten aangesloten. De Algemene Vergadering kiest, rekening houdend met geografische spreiding, de dertien leden van het uitvoerend bestuur. Van den Bergs voordracht voor het vicepresidentschap van Interpol wordt door een aantal hooggeplaatste Nederlandse collega’s gezien als vriendjespolitiek. „Dit illustreert hoe topfunctionarissen van de politie alles doen om elkaar in het zadel te houden”, zegt een vooraanstaande politiefunctionaris. „Er wordt niet gevraagd intern te solliciteren zodat de beste kandidaat kan worden geselecteerd maar er wordt een bevriende collega naar voren geschoven.” Als Van den Berg wordt benoemd, betaalt de Nederlandse politie haar salaris, reis- en verblijfkosten.

In een van de drie onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid publiceerde over de LE werd vorig jaar kritiek geleverd op het internationale politiewerk van de LE. De samenwerking van de Nationale Politie met buitenlandse diensten verloopt zo slecht dat er „spanningen met internationale partners” zijn en er „een groot afbreukrisico voor internationale opsporing” is ontstaan, aldus de inspectie vorig jaar.

De afgelopen jaren pleegden drie agenten van de LE zelfmoord. Burgemeester Oebele Brouwer, die de zelfmoorden van agenten onderzocht, zei te hebben gemerkt dat de politieleiding meer bezig was met het voorkomen van reputatieschade dan met de aanpak van problemen. In een ander onafhankelijk onderzoek dat dit jaar verscheen over de LE, van de zogeheten commissie-Schneiders, werd gepleit voor een „versnelde omslag in de huidige werkcultuur en in het leiderschap”.

‘Ons-kent-ons-beleid’

Het is onduidelijk of de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD) de kandidatuur van Jannine van den Berg voluit steunt. Yesilgöz laat weten met de Belgen over deze kwestie in gesprek te zijn. Het Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) hekelt het „ons-kent-ons-beleid” van de politie. „Ik denk dat dit heel slecht valt op de werkvloer. Daar vlieg je eruit als je lastig bent of fouten maakt. Maar aan de top lijk je dan beloond te worden met een mooie functie.”

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevestigt dat Nederland en België allebei een kandidaat met „belangrijke internationale verdiensten” willen voordragen voor één topfunctie bij Interpol. „De Federale politie van België en de Nederlandse politie bespreken nu de strategie om ervoor te kunnen zorgen dat in elk geval één van beide kandidaten kan worden aangeduid. Ik heb alle vertrouwen in een goede uitkomst.”

Korpschef Van Essen wil de lopende „verkennende gesprekken” niet verder toelichten vanuit „een oogpunt van zorgvuldigheid”.