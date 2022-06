G7-landen stoppen met import van Russisch goud

Landen die samen de G7 vormen stoppen met de import van Russisch goud als sanctie tegen de Russische invasie in Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden zondagochtend aan verschillende persbureaus bekendgemaakt. Volgens een verklaring van de Britse regering voeren in elk geval het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Japan de sanctie in.

Veel details zijn nog niet uit de doeken, maar duidelijk is dat er geen geraffineerd en nieuw gewonnen goud uit Rusland meer binnen kan komen bij de landen. Wanneer de importstop gaat gelden, is niet bekendgemaakt.

De Britse premier Boris Johson denkt dat de sanctie vooral consequenties zal hebben voor Russische oliegarchen. Om de al eerder ingestelde maatregelen tegen Rusland te omzeilen, zouden zij kapitaal proberen om te zetten in goud. Door nu ook Russisch goud van de markt te weren, deelt de G7 volgens Johnson een nieuwe dreun uit aan de Russische president Vladimir Poetin.