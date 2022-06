‘Mijn trouwjurk heb ik nog niet aangehad’

In

‘Het is officieel, sinds 1 juni sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het was zo spannend, ik ben voor het eerst een eigen bedrijf gestart. Ik dacht nog: het zou zo leuk zijn als ik bij de KvK iemand tref die spekkoek kent. Toen kwam ik bij een Surinaamse vrouw aan de balie die vertelde dat zij haar spekkoek altijd bij een speciale toko in Almere haalt. Ik had m’n suikervrije spekkoek mee en we hebben samen een stuk gegeten.

„Sinds ik tussen 2011 tot 2013 probeerde zwanger te worden en een heel ziekenhuistraject inging, kook ik veel glutenvrij. Destijds dacht ik dat het me misschien zou helpen alsnog een kindje te krijgen, dat was helaas niet zo. Maar ik vind het wel heel leuk van dingen die ik lekker vind een gluten- of suikervrije versie te maken. Een tijd geleden heb ik zo voor een vriend met diabetes een suikervrije en koolhydraatarme spekkoek gebakken. En toen ik daarover op sociale media postte, kreeg ik telkens verzoeken van mensen die ook een suikervrije spekkoek wilden.

„Ik werk vier dagen in vaste dienst op het Montessori College, heb bij Ajax wisselende diensten en in mijn vrije tijd bak ik nu suikervrije spekkoeken of varianten daarop: koolhydraatarm of zonder gluten en lactose. Mensen kunnen me mailen om te bestellen – ik ben bang dat ik als ik een webshop open overspoeld raak. Mijn ma wil wel helpen met bakken, ik heb het immers van haar geleerd.”

Uit

‘Mijn man verdient meer dan ik, dus af en toe betaalt hij wat meer, maar de vaste lasten delen we door twee. Ik spaar niet met een bepaald doel, ik wil gewoon wat geld achter de hand hebben. En wanneer iemand in de familie een steuntje kan gebruiken, dan zeg ik: kom, we gaan even boodschappen doen. Het is altijd leuk om mijn ouders een extraatje te geven, ze doen zoveel voor mij. Mijn allereerste salaris gaf ik ook aan hen.

„Onlangs zijn mijn man en ik op een verlate huwelijksreis naar Californië geweest. Dat was ontzettend mooi, alleen overleed mijn schoonmoeder diezelfde periode, dus er waren ook verdrietige momenten. Gelukkig zijn we midden in de eerste coronaperiode getrouwd en kon ze daar nog bij zijn, op 23 mei 2020. Dat was onze ontmoetingsdatum vijf jaar eerder; het leek ons zó mooi om op die datum te trouwen. Het huwelijk was natuurlijk anders dan gepland, met tien man familie, stiekem een paar vrienden op afstand en anderen die via een livestream meekeken.

„Mijn witte trouwjurk van rond de 2.000 euro heb ik nog niet aangehad. Het pak van mijn man (die Duits is) kon niet uit Duitsland komen destijds en dat vond ik zo zielig dat ik voor die dag een lichtblauwe jurk online heb besteld. Ik zou het wel leuk vinden alsnog een keer een kleine ceremonie te houden en daarna lekker te gaan borrelen en dansen.”

Netto-inkomen: gemiddeld 3.300 euro Maandlasten: wonen 1.500 euro; mobiel 20 euro; internet/tv 70 euro; verzekeringen 260 euro; autokosten 300 euro; boodschappen 500 euro; abonnementen 5 euro; kleding 100 euro; horeca 120 euro Sparen: 500 tot 750 euro Laatste grote aankoop: verlate huwelijksreis door Californië 7.000 euro in totaal