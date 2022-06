Mishandelingen bij een wegafzetting

Het leven is de 72-jarige H. niet makkelijk af gegaan. De grote man, gekleed in een donkerblauw trainingspak, werkt al jaren niet meer. Hij lijdt aan diabetes en kanker en heeft meerdere hartaanvallen en een beroerte gehad. En nu is hij verdachte in een mishandelingszaak. Hij zit in een rolstoel aan een tafel, aan de linkerkant van de zittingszaal in Haarlem.

Rechts in de zaal zitten A. (57) en zijn zoon J. (23), naast elkaar. Ook zij worden verdacht van mishandeling. Vader A. heeft in zijn leven ook heel wat te verduren gehad. Hij moest stoppen met werken door allerlei mentale en fysieke kwalen, en is nu soms als vrijwilliger verkeersregelaar voor het bedrijf van zijn vrouw aan de slag. Hij draagt een rijtje zilveren ringen in zijn oren en heeft een kort opgeschoren kapsel.

Zijn thuiswonende zoon J., een lange jongen met hoekige schouders die ook als verkeersregelaar werkt, heeft problemen met drugs gehad. Maar hij is niet meer verslaafd, zegt hij. „Het is niet alsof ik zeven dagen per week gebruik.”

Tussen de aanwezige partijen is een „schermutseling” geweest, zegt de rechter. De zoon en zijn vader vinden dat H. de veroorzaker is, en vice versa. Allemaal vinden ze dat ze geen straf zouden moeten krijgen. „Ik heb jaren als beveiliger gestaan en nooit klappen uitgedeeld”, zegt H. met een snik. „Ik los alles op met woorden.”

Op 11 september 2019 werkten vader en zoon als verkeersregelaars bij een wegafzetting in Zandvoort. H. negeerde de wegafzetting en kwam hard aanrijden, waarop vader en zoon hem uitscholden. „Kanker dit, kanker dat”, zegt H. „En dat deed pijn, want mijn broer is net overleden aan kanker, en ik heb het ook.” De vader en zoon kijken verbaasd. „Ik zei iets van mafkees, of malloot”, zegt A. „Ik scheld nooit met kanker.”

H. schudt zijn hoofd. „Onzin.” Even later: „Ik werd tegen de grond gewerkt en aan alle kanten geschopt en geslagen”, zegt H., die meent dat de verkeersregelaars hem hardhandig uit de auto hebben getrokken.

Maar volgens de vader en de zoon kwam H. zelf uit de auto „gestormd” en gaf hij A. een stomp tegen de borst. „Ik heb hem toen tegen de grond gewerkt om hem in bedwang te houden”, zegt vader A., die toen gezegd zou hebben dat het een „burgerarrest” was. Zoon J. sloeg H. op enig moment met zijn vuist, zegt J. zelf. Wat vindt hij van die actie, vraagt de rechter aan hem. „Ik zou het zo weer doen.”

„U had een opgezwollen linkerduim en bloed op uw hand”, houdt de rechter vader A. voor. Dat moet tijdens het in bedwang houden gebeurd zijn, denkt A. „Ik sla niet met links.”

„Wat er is gebeurd is heel onduidelijk”, vindt de officier van justitie. Ook de rechter vindt het een moeilijke zaak, zegt ze. Omdat er geen goede getuigen zijn en de betrokken partijen een andere lezing hebben over wat er is gebeurd. In eerste instantie werd de zaak daarom geseponeerd, maar H. diende daar een klacht tegen in waardoor ze vandaag toch allemaal voor de rechter staan.

De gebeurtenissen hebben het leven van de verdachten getekend, blijkt in de rechtszaal. Als H. nu verkeersregelaars ziet, krijgt hij herbelevingen. „Ik haalde veel plezier uit autorijden, maar dat durf ik nu niet meer”, zegt hij.

Bij A. is een posttraumatische stressstoornis geconstateerd als gevolg van de schermutseling. „Ik slaap slecht en heb sombere gedachten.”

De rechter oordeelt dat ze allemaal schuldig zijn aan mishandeling, maar omdat het in de tenlastelegging specifiek over „slaan” gaat, moet dat worden bewezen. Niemand heeft gezien dat H. en A. hebben geslagen, en zelf zeggen ze dat ze dat niet hebben gedaan. Daarom krijgen ze geen straf opgelegd.

„Voor J. is het anders, die heeft zelf gezegd dat hij heeft geslagen”, zegt de rechter. J. begint tegen te sputteren. „Nee, nu ben ik aan de beurt.” J. krijgt alleen een voorwaardelijke straf, mede omdat het al lang geleden heeft plaatsgevonden.

De rechter: „Ik moet zeggen, u komt er allemaal best goed vanaf.”

