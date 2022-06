‘Het idee dat een volwassen man je menstruatie probeert uit te stellen is stuitend’

Op korrelige homevideobeelden uit de jaren tachtig doen ze hun eerste vrolijke radslagen: turnsters Renske Endel, Gabriëlla Wammes, Suzanne Harmes en Verona van de Leur. Ze zijn acht jaar als ze beginnen aan het topsportprogramma damesturnen. Jaren later, in 2011, doen ze in sportblad Helden uit de doeken hoe trainers Gerrit Beltman (landelijk talentcoördinator vrouwenturnen bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en Frank Louter (bondcoach en hoofdtrainer bij de Zoetermeerse club Pro Patria) de trainingen dagelijks vormgaven: door de meisjes systematisch te kleineren en te isoleren van hun ouders, vrienden en school.

Ellen Vloet (1982) rondde in 2007 haar studie media en cultuur af aan de Universiteit van Amsterdam. Ze maakte als freelance regisseur een aantal jeugddocumentaires en was eindredacteur bij De Keuringsdienst van Waarde en de documentaireserie Sander en de kloof. Deel 1 van de De gouden lichting (VPRO) wordt op 27 juni uitgezonden op NPO3 om 21.50 uur. Deel 2 en 3 worden uitgezonden op 28 en 29 juni om 22.10 uur.

In 2020 benadert de redactie van Helden regisseur Ellen Vloet met de vraag of zij in het verhaal van deze ‘gouden lichting’ turnsters misschien een documentaire ziet. Vloet spreekt de turnsters, die nu midden dertig zijn, uiteindelijk afzonderlijk van elkaar, verzamelt oude wedstrijdbeelden en privéopnames en smeedt er een driedelige serie van, die vanaf 27 juni wordt uitgezonden op NPO3.

Wat is uw persoonlijke band met het onderwerp machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag?

Ellen Vloet: „Heel eerlijk, in mijn eerste baan als redacteur had ik een leidinggevende die zijn positie nogal misbruikte.” Ze zucht. „Ik had deze vraag absoluut verwacht, maar ik vind het toch moeilijk. Deze baas was bovenmatig geïnteresseerd in de dames die voor hem werkten. En dat is dan iemand die maandelijks je salaris uitbetaalt. Dus zodra de verhalen rondom #MeToo naar buiten kwamen, bevestigde dat voor mij: zie je wel, wat daar gebeurde klopte niet. Toen Helden mij benaderde met het verhaal over de turnsters, zag ik direct het maatschappelijk belang.”

Turnster Renske Endel vertelt hoe ze bij Beltman in gaat wonen, waarna hij haar cyclus volgt door dagelijks haar temperatuur te meten.

„Het idee dat een volwassen man je menstruatie probeert uit te stellen is stuitend. Een kinderlichaam werd destijds gezien als het beste lichaam om prestaties te kunnen leveren. Er werd ook gecontroleerd wat ze aten. Als er jarenlang gerommeld wordt met je menstruatie, hoe vormt dat je dan als mens? Dáár zit het grote machtsmisbruik, en dat werkt jaren door. Ik had voor de turnsters een viewing georganiseerd, maar Renske wilde de serie pas zien als hij wordt uitgezonden, omdat het voor haar nog te heftig is. Die vraag werpt ze ook op in de serie: ‘Mag ik dit wel naar buiten brengen?’ Die stem zit nog steeds in haar hoofd.”

Heeft u overwogen om Beltman en Louter aan het woord te laten?

„Aan het begin van de research zat ik nog op het spoor van hoor en wederhoor. Frank Louter wilde mij niet te woord staan, Beltman heb ik na zijn publieke bekentenis in 2020 wel gesproken. Hij wilde pas reageren als er een montage zou liggen, maar die heb ik hem uiteindelijk niet voorgelegd. Het was me ook niet gelukt om de turnsters te spreken als ik deze trainers had geïnterviewd, dan hadden ze absoluut niet meegewerkt.

„Toen het onderzoek ‘Ongelijke leggers’ van Marjan Olfers en Anton van Wijk (een onderzoek in opdracht van turnbond KNGU naar de ervaringen van deze sporters, red.) uitkwam en er werd erkend wat er had plaatsgevonden, vond ik berusting in deze vorm: laat het nu maar eens echt over de vrouwen gaan. Moeten zij hun verhaal weer doen waarna de trainers dat weer gaan ontkennen? Dat is de afgelopen jaren al zo vaak gebeurd.”

Melders van grensoverschrijdend gedrag worden steeds vaker door de vermeende daders bedreigd met juridische procedures. In hoeverre speelde dat bij deze serie een rol?

„De afdeling juridische zaken van de VPRO keek natuurlijk mee naar de montages. Soms ging het iets te veel over een ‘hij’: hij deed dit of dat. Ik vond dat wel kunnen, maar mijn eindredacteur zei: nee, het moet heel duidelijk zijn welke anekdote over Beltman en welke over Louter gaat. De eindredacteur heeft ook een gesprek gehad met de KNGU over de acties die zij richting de trainers hebben ondernomen en we hebben feiten gecheckt bij onderzoekster Marjan Olfers en bij het Instituut Sportrechtspraak (waar nog zaken lopen tegen Louter, red.) Die laatste waarschuwde ons dat Louter al eens een smaadzaak had aangespannen.”

Bent u door het maken van deze serie tot nieuwe inzichten gekomen?

„Ik ben mijn vraagtekens bij topsport gaan zetten. Gabriëlla vertelt dat ze in de bijstand terechtkwam en zegt: ‘Van een topsturnster ben je ineens niemand meer.’ Daar voelde ik hoe deze turnsters in de steek zijn gelaten, ook door de turnbond. Iedereen heeft van het misbruik geweten en niemand is achter ze gaan staan. Verona van de Leur zegt: ‘Waar deden we het eigenlijk allemaal voor?’ Het ging alleen maar over presteren en winnen. Gabriëlla heeft haar medailles zelfs weggegooid. Dat vind ik wrang. Ze zijn trots op wat ze hebben bereikt, maar het overheersende gevoel is: was dit het wel waard?”