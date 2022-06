Deze tekst is níet geschreven door Elfriede Jelinek

Muziektheater Holland Festival: Kein Licht (2011/2012/2017). Tekst: Elfriede Jelinek. Muziek: Philippe Manoury. Regie: Nicolas Stemann. Gezien: 24/6 Muziekgebouw A’dam; herh. 26/6. Inl.: hollandfestival.nl ●●●●●

Klimaatramp, energieverslaving, stijgende zeespiegel, gevaren en verlokkingen van kernenergie: Kein Licht zit volgepakt met thema’s die dieper graven dan de waan van de dag. Tegelijkertijd is de voorstelling een reeks momentopnames. De jaartallen in de titel verwijzen naar de ontstaanslagen: in 2011 en 2012 schreef Elfriede Jelinek toneelteksten naar aanleiding van de kernramp in Fukushima; aangevuld met een derde deel vormden die in 2017 de basis voor een muziektheater dat in de Ruhrtriennale in première ging. Regisseur Nicolas Stemann besloot met het geüpdatete werk zijn curatorschap als associate artist van het Holland Festival.

Zinnenprikkelend spektakel

Een zingende hond, industriële stellages, bubbelpakken, gifgroene vloeistof die het toneel overspoelde: Kein Licht bood zinnenprikkelend spektakel. Jelineks ironisch-vervreemdende tekst en de schitterende elektroakoestische muziek van Philippe Manoury schiepen een droomwerkelijkheid waarop je nauwelijks vat kreeg, maar die aanvoelde als de innerlijke logica van ons tijdsgewricht. Acteurs Niels Bormann en Katharina Schubert praatten lustig langs elkaar heen in een continue dialoog zonder ankers, als elementaire deeltjes, hedendaagse Cassandra’s, niemand en Elckerlyc, A en B of gewoon acteurs.

Een sterk vocaal solistenkwartet, geschaduwd door vier zangers van het Nederlands Kamerkoor, veranderde eveneens continu van rol. In Manoury’s woelige, kleur- en contrastrijke muziek, uitstekend gespeeld door de United Instruments of Lucilin uit Luxemburg, fonkelde de ene na de andere parel.

Waren de eerste delen onverminderd urgent, aan het slot nam de spankracht af: zaken van vijf jaar geleden, zoals na-ijlend ongeloof over Trumps verkiezing of de dreigende nucleaire escalatie tussen de VS en Noord-Korea, deden gedateerd aan – het zou allemaal nog veel gekker worden, weten we nu. Een toevoeging van afgelopen week zinspeelde op de huidige oorlog en energiecrisis – eigenlijk ontbrak ‘2022’ dus nog in de titel. Die tekst claimde níet geschreven te zijn door Jelinek, waarbij onduidelijk bleef of dat haar eigen grap was. In ieder geval miste hij de verheven onontkoombaarheid waarmee Kein Licht twee uur lang orakeltaal had uitgebraakt.