Boris Becker, van jongste kampioen tot fraudeur in de gevangenis

Behalve de geblesseerde Roger Federer is er dit jaar nog een grote afwezige op Wimbledon. Drievoudig kampioen Boris Becker mag de komende twee weken in zijn cel in Huntercombe, op ruim 70 kilometer van het centre court, op een televisiescherm naar het tennis kijken. De 54-jarige Duitser kreeg eind april van de rechtbank in Londen een celstraf opgelegd van tweeëneenhalf jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens faillissementsfraude.

Becker werd na zijn afscheid als speler in 1999 commentator voor de BBC. In Engels uitgesproken met een vet Duits accent, genoot hij van alle aandacht op ‘zijn’ Wimbledon. Collega-commentator Andrew Castle zei vorige week bij de BBC wat velen voelen maar niet mogen of durven zeggen: „Ik mis Boris. Boris, we kijken ernaar uit om je opnieuw te verwelkomen.” Castle moest zijn excuses aanbieden voor de verbale uitglijder – een veroordeelde verdient geen medelijden.

Becker verbleef de eerste zes weken van zijn gevangenschap in Wandsworth bij Londen, waar een hard regime heerst. Of hij na zijn overplaatsing naar het ‘nettere’ Huntercombe nog steeds Engels en wiskunde aan medegevangenen doceert, vertellen de Britse media er niet bij.

Meer Brit dan Duitser

Becker woont sinds 2012 in Londen en voelt zich meer Brit dan Duitser. „Boris is niet in Leimen geboren, maar op die dag in Londen”, zei zijn manager Ion Tiriac in een ARD-documentaire. Het servicekanon, befaamd om zijn snoekduiken, schreef op 7 juli 1985 tennishistorie. ‘Boom Boom Boris’ werd (en bleef) als 17-jarige de jongste Wimbledonwinnaar ooit.

Heel Duitsland raakte in de ban van Beckermania. Met generatiegenote Steffi Graf kreeg hij zijn vaderland aan het tennissen. Hij behaalde nog vijf grandslamtitels voor hij in 1999 afscheid nam. Vijftien jaar kanonnenvoer voor de Britse en Duitse roddelpers – een van de vele topsporters die de roem en rijkdom niet kunnen of konden dragen. Had hij Wimbledon maar niet gewonnen in 1985, mijmerde hij decennia later in zijn biografie. „Ik had mezelf graag meer tijd gegund, tijd voor de ontwikkeling van mijn tennisspel en mijn karakter.”

Over de aftakeling na zijn loopbaan zei hij: „Successen hebben invloed op je zelfvertrouwen en eigendunk. Wie was ik? Wat moest ik als beroep in mijn paspoort laten zetten. Ex-tennisser?”

De 17-jarige Becker in 1985 in karakteristieke pose. Hij won dat jaar als jongste ooit Wimbledon. Foto Universal Pictorial

150 miljoen vermogen

Boris Franz Becker, die tijdens zijn carrière ruim 20 miljoen euro aan prijzengeld en nog eens zo’n 24 miljoen aan sponsordeals verdiende, bezat rond de eeuwwisseling zo’n 150 miljoen euro aan vermogen. Hij verklaarde tegenover de rechtbank dat hij de circa 44 miljoen aan inkomsten onder andere had verspeeld aan een peperdure scheiding van zijn eerste vrouw in 2001. Hij moest veel alimentatie betalen (hij heeft vier kinderen van drie echtgenotes), en „toezeggingen die bij een dure levensstijl horen”. Zo was hij in hartje Londen nogal vaak in Harrods te vinden. Ook betaalde hij maandelijks omgerekend 25.000 euro aan huur voor ‘zijn’ huis in de Londense wijk Wimbledon, op een steenworp van het centrecourt.

„Boris is gevormd en misvormd door die roem”, zei Ion Tiriac. Hij was verslaafd aan drank, slaappillen en vrouwen. Op de avond van zijn afscheid verwekte hij een dochter bij een Russisch model in een restaurant in Londen. Volgens de mythe in een bezemkast. Later verklaarde hij dat het op een trap tussen twee toiletten had plaatsgevonden: „It was just poom-pah-boom.”

Zijn eerste vrouw Barbara was toen zeven maanden zwanger en zou die dag weeën hebben gehad. De daaropvolgende scheiding, waarvan de rechtszaak live op de Duitse televisie werd uitgezonden, kostte hem zo’n 15 miljoen euro. „Het duurste vluggertje in de geschiedenis”, zei Becker. Het Russische model ontving ruim 2 miljoen euro. Ze raakte zwanger en kreeg een dochter die met haar rossige haar, sproeten en opvallend lichtblauwe ogen sprekend op de verwekker lijkt. Tien jaar later verloofde vader Boris zich met een Nederlands model, met wie hij een zoon heeft. Weer tien jaar later strandde ook deze relatie.

Officieel failliet

In 2017 werd Becker officieel failliet verklaard. Hij raakte in moeilijkheden door een niet afgeloste lening van 4,2 miljoen euro voor zijn villa op Mallorca. Na zijn faillissement hield hij een deel van zijn vermogen achter voor de curator. Volgens de jury van de rechtbank had hij op vier van de 24 punten niet al zijn bezittingen openbaar gemaakte, wat onwettig is. Het betrof bankrekeningen, onroerend goed met een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en zijn tennisbekers.

Volgens de aanklager maakte Becker, die nooit schuld heeft bekend, „opzettelijk en oneerlijk” geld over naar andere rekeningen om dit voor de curator achter te houden. „Meneer Becker blijft anderen beschuldigen maar het was overduidelijk zijn schuld.” De rechter woog in haar uitspraak mee dat Becker geen spijt had betuigd. Ze refereerde aan een belastingontduiking in 2002 in Duitsland. „U negeerde de waarschuwing en kans op eerherstel na de voorwaardelijke straf van destijds. U toonde geen nederigheid. Dat heeft deze strafmaat duidelijk verzwaard.”

Volgens zijn advocaat heeft Becker „letterlijk niets meer en kan hij ook niets meer tonen van zijn schitterende carrière. En dat is, correct uitgedrukt, niets minder dan een tragedie”, citeerde de BBC. „Deze procedures hebben zijn loopbaan totaal vernietigd en elk financieel toekomstperspectief geruïneerd.”

Chris Bowers, gostwriter van het boek Boris Becker’s Wimbledon for the start, verklaarde tegen dezelfde omroep. „Wanneer ik hem ook sprak, diep van binnen leek hij te denken: ‘ik ben oké, mij kan niks gebeuren’. Die houding is hem uiteindelijk opgebroken.”