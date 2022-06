In de Middeleeuwen had je het christendom, de moderne tijd bracht de politieke ideologie en in de afgelopen eeuw vond de westerse mens zijn doel in zichzelf. Toen God door de natuurwetenschap van zijn troon gestoten werd, stond de nieuwe mens op. Politieke ideologie leidde hem de vorige eeuw het ravijn in, maar na de Tweede Wereldoorlog vond hij een nieuwe leidraad: de wet van de wederkerigheid.

Aan de hand van het idee dat je anderen niet aandoet wat je ook niet wilt dat jou wordt aangedaan, of dat je, omgekeerd, voor hen doet wat je ook zou willen dat voor jou gedaan wordt, werd de naoorlogse wereld ingericht. Dat leverde in Nederland niet alleen grote welvaart, maar ook een uniek maatschappelijk weefsel van recht, zorg en sociale zekerheid op. Maar zoals christelijk bestuur ontaardde in kruistochten en inquisitie en politieke ideologie in massamoord, zo rammelt nu ook de orde van het individu.

Aan de ‘woke’-kant van het spectrum is persoonlijke identificatie ontstaan met andermans onderdrukking hier, nu, dáár en vroeger. Maar omdat een gezamenlijk vertrek- en eindpunt in dat universum zonder eind ontbreekt, terwijl de eigen perceptie absoluut is, resulteert dat in een onsamenhangende en orthodoxe doctrine die totalitaire trekjes vertoont. Aan de reactionaire kant is het principe van wederkerigheid intussen ontaard in: „Ik doe wat ik wil dat mijzelf geschiedt en accepteer de last van een ander niet.”

Overtuiging van eigen gelijk

Individuen hebben geen God, zuil of cultuur, maar een eigen overtuiging. Als ze geen vaccin willen, is dat niet een zienswijze, maar een deel van hun wezen, en als ze het milieu willen redden, zich vrouw of man voelen of beide, een varkensstal willen exploiteren of 130 km/u willen rijden, komt dat uit hun tenen. Persoonlijk belang of inzicht heeft de vorm van de hoogste moraal aangenomen en terwijl het ene individu zich geworteld voelt in Harare of Bratislava en het andere in Volendam, de één zich achter Amerika schaart en de ander achter Rusland of Turkije, hebben alle individuen met elkaar gemeen dat hun opvatting het centrum van de wereld vormt.

De diversiteit die voor het individu zo wezenlijk is, is daardoor ook een probleem geworden. In het eigen universum kent de waarheid één richting; wie van de andere kant komt, moet gekleineerd, tot zwijgen gebracht of, zoals ik laatst in de Volkskrant las, ‘heropgevoed’ worden. Via sociale media kan het individu in een zelf geselecteerde omgeving steeds hetzelfde zeggen, zodat confrontatie met het maatschappelijke gat uitblijft. Maar intussen valt de orde van het individu uit elkaar. Het eigen gelijk schakelt debat uit, het eigen beeld verdringt de praktische realiteit en in het eigen universum bestaat geen wederkerigheid, zodat met anderen alleen de afkeer van het algemene gedeeld wordt.

Omdat individuen in alles zo zichzelf zijn, zijn ze gedoemd samen een bestuur zonder eigenschappen te kiezen, dat kundig langs brandende kwesties heen slalomt of zweeft. Terwijl de inflatie begin maart het dramatische record van negen procent aantikte, twitterde de minister van Financiën: „Pinksteren is het feest van de bezieling en onverwachte inspiratie. De geest doet ons opstaan en verbindt ons met elkaar.”

‘Onderzoekspopulisme’

Aangezien individuen zich aan de leegte in hun midden zelf ergeren, wordt het vacuüm gevuld met steeds meer kleine partijen die hun uitgesproken zelf zijn. De media storten zich intussen op wat De Correspondent onlangs ‘onderzoekspopulisme’ noemde: bewindslieden in de hoek drijven door de inhoud van hun telefoons op te eisen, en zoveel interne documenten op te vragen, dat de afdeling Wob-besluiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels groter is dan de beleidsafdeling Azië.

Achter een regering die in het defensief gedoken is, vermoedt het individu het bestaan van een platonisch universum vol geheime plannen en afspraken. Maar waarschijnlijker, en misschien ernstiger, is dat achter dat zelf gecreëerde vacuüm niets zit. Dat door de democratische controle op alle mogelijke niveaus, van inmiddels twintig Kamerfracties, provincies, gemeentes en een bestuur in Brussel tot aan rechters in Nederland, Luxemburg en Straatsburg aan toe, de algemene macht zo is uitgehold, dat beleid, of eigenlijk het gebrek eraan, ontaard is in een reeks van a-politieke bedrijfsongevallen. De bestuurlijke leegte is niet de schuld van het ‘neoliberalisme’, dat als ideologie niet bestaat, maar van alle individuen samen, die het algemeen belang zo met hun eigen opvattingen en belangen zijn gaan verwarren, dat ze de ideeën, de dynamiek en het pragmatisme uit het hart van hun eigen bestuur gehaald hebben.

Kiesdrempel

Te midden van oorlog, een energie-, een milieu- en een plattelandscrisis, uit de hand lopende inflatie, personeelstekort en een stroom vluchtelingen en migranten voor wie geen huisvesting is, begint het tekort aan regie nijpend te worden. Maar de burgerlijke roep om ‘herstel van vertrouwen’ maakt de kans dat nog een stap gezet wordt, alleen maar kleiner. Áls een praktisch voelbaar besluit genomen wordt, zoals over stikstof, beklimmen de boeren meteen hun tractoren en dreigt ‘burgeroorlog’.

Om de relatie tussen bestuur en burger te verbeteren, pleitten ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en Volt-voorman Laurens Dassen onlangs voor strengere regels over het delen van regeringsinformatie, het vaker organiseren van parlementaire enquêtes en een maandelijks ‘plenair beleidsdebat’, waar ministers ‘openlijk’ met de Kamer over ‘bestuurlijke dilemma’s’ spreken. Dat Segers en Dassen de bestuurlijke crisis op menen te kunnen lossen door hun eigen hindermacht nog wat verder op te schroeven, toont hoe zeer het individu dat zich onder dictatuur vandaan worstelde, inmiddels onder zichzelf zucht.

Als volksvertegenwoordigers een dynamische democratie willen, moeten ze beginnen met niet alleen uiting te geven aan zichzelf, maar ook aan een algemene richting. Dat bereik je niet door nog meer papieren pijltjes op de regering af te schieten, maar door de kiesdrempel te verhogen. Alleen met grote partijen kunnen praktisch voelbare beleidskeuzes gemaakt worden waarvoor verantwoordelijkheid voelbaar, aanwijsbaar en aanvaardbaar is. Kamerleden moeten hun deelbelangen offeren aan hoofdlijnen en individuen zullen hun meest pure zelf soms moeten parkeren. Dat wordt misschien even slikken, maar dan haalt hun orde misschien de volgende eeuw nog.