Wie is de grootste pornobons?

Seks verkoopt, dus de artikelen die Patricia Nilsson voor de Financial Times over online porno schreef, werden goed gelezen. Ook bij haar groeide de fascinatie voor deze ondoorgrondelijke wereld, zeker toen ze er maar niet achter kon komen wie het grootste online pornobedrijf ter wereld bezit. Dat is haar nu wel gelukt. In Hot Money: Who Rules Porn? speurt ze door het financiële schemer van de porno-industrie. De serie begint in de tijd waarin porno-acteurs één werkgever hadden. Met de komst van het internet veranderde alles. Het bedrijf Man Win kocht pornosites op en plaatste de films gratis. Het ontketende de start van een ongereguleerd tijdperk, waarin het niet meer duidelijk was wie er aan een productie verdiende. Toen ook Wall Street rook dat er geld in zat, kon de machtsstrijd beginnen.

Video voor volwassenen 3 afleveringen van 32-39 min. Pushkin