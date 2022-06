Twee doden en tientallen gewonden bij schietpartij nachtclub Oslo

Zeker twee mensen zijn omgekomen en tientallen mensen zijn gewond geraakt bij een schietpartij in de Noorse hoofdstad Oslo. Volgens persbureau Reuters opende een man het vuur op uitgaanspubliek bij de London Pub, een lhbtqi-bar in het centrum van de stad. Eén persoon is aangehouden in verband met de schietpartij.

Volgens een lokale verslaggever, die getuige was van de schietpartij, was de schutter een man die bij aankomst bij de nachtclub een wapen uit een tas haalde en het vuur opende. Daarbij zouden tot zeker twintig schoten zijn afgevuurd. In en rondom de nachtclub ontstond vervolgens paniek onder het publiek.

Het was behoorlijk druk rondom de populaire London Pub vanwege de Pride, die dit weekend op verschillende plekken in Oslo gevierd wordt. Morgen staat in Oslo de Pride Parade gepland, onbekend is of deze doorgaat.

Na de schietpartij rukten de hulpdiensten massaal uit, met onder meer helikopters en meerdere ambulances. In het ziekenhuis van Oslo is in verband met de schietpartij alarmfase rood afgekondigd, zodat mensen in kritieke toestand extra snel geholpen kunnen worden.