Sjevjerodonetsk volledig in handen van Russische troepen

De Oost-Oekraïense stad Sjevjerodonetsk is volledig in handen gevallen van de Russische strijdkrachten. Dat heeft de burgemeester van de stad, Oleksandr Strjoek, zaterdag laten weten, meldt persbureau Reuters. De legerleiding bevestigde volgens Reuters later dat alle Oekraïense militairen zich hebben teruggetrokken.

„De stad wordt nu geheel bezet door Rusland”, aldus burgemeester Strjoek. „Ze zijn bezig hun eigen gezag te vestigen, voor zover ik weet hebben ze een soort van commandant benoemd.” Het is volgens de burgemeester niet meer mogelijk vanuit Sjevjerodonetsk naar Oekraïens gebied te gaan.

Ook de Azot-fabriek is veroverd door Russische militairen en hun bondgenoten. Dat laten pro-Russische strijders weten op Telegram, meldt persbureau AFP. Op het terrein van het chemiebedrijf boden Oekraïense militairen de afgelopen tijd nog verzet en hielden zich ook enkele honderden burgers verscholen. De pro-Russische strijders zeggen volgens AFP dat die mensen „geëvacueerd” zijn, zonder duidelijk te maken waarheen.

Eerder op de dag liet burgemeester Strjoek al weten dat zijn stad bijna gevallen was. Hij zei toen dat er bijna geen Oekraïense militairen meer waren in Sjevjerodonetsk, dat voor de oorlog 100.000 inwoners had en de laatste weken vanwege zijn strategische ligging een van de belangrijkste speerpunten was van de Russische oorlogsinspanningen in de oostelijke Donbas-regio. Vrijdag zei de gouverneur van de regio Loehansk, waar Sjevjerodonetsk ligt, dat terugtrekking van Oekraïense militairen uit de stad de enige reële optie was.

Lysytsjansk, dat even ten zuiden ligt van Sjevjerodonetsk en ongeveer dezelfde omvang heeft, is een ander belangrijk doel voor de Russen. De stad is omsingeld door de Russische strijdkrachten. Meerdere voorsteden zijn al veroverd. De troepen die uit Sjevjerodonetsk zijn teruggetrokken, worden ingezet om vanuit hoger gelegen gebied in Lysytjansk te proberen de Russen tegen te houden, zei de voorman van de Oekraïense militaire inlichtingendienst zaterdag tegen persbureau Reuters.

Dit bericht is om 17.53 uur geüpdatet.

