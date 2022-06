Zaterdagmiddag in de supermarkt. Terwijl ik van de ketchup naar de kappertjes loop, hoor ik uit de omroepinstallatie: „Lotte mag er zijn. Lotte mag er zijn.” Heel even word ik heel vrolijk van de positiviteit van deze supermarktomroeper. Maar dan zie ik iemand van de vulploeg voorbij snellen. Waarschijnlijk Lotte. Op weg naar het magazijn.

