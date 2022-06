Over de lage geuren die later verschijnen

De meeste kunstenaars worden toch een beetje ongemakkelijk wanneer ze hun eigen werk moeten uitleggen. „Het is gewoon zo ontstaan”, of „Het kwam vanuit een bepaald gevoel.” Daar heeft Janine Abbring iets op gevonden. Vraag ze naar hun favoriete werk, dan branden ze los. In Dit is goed spreekt ze onder meer met een tatoeëerder, een musicus, een misdaadschrijver over de meesterwerken uit hun vak. Vol bewondering spreekt Tinkebell over een performancekunstwerk waarvoor ze drie uur in de rij moest staan onder een brandende Venetiaanse zon - iets wat ze zo weer zou doen. Parfumeur Spyros Drosopoulos legt haar uit wat Jacomo de Jacomo zo bijzonder maakt: het zit ’m in de gelaagdheid van het recept, de lage geuren die verschijnen nadat de topnoten vervlogen zijn.

Kunst met kenners 10 afleveringen van 22-33 min. Byline