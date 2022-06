Jursica Mills stapt per direct op als partijvoorzitter van BIJ1

Jursica Mills is per direct gestopt als partijvoorzitter van BIJ1. Dat bevestigt de politieke partij zaterdag na berichtgeving van Het Parool. BIJ1 zegt op Twitter te zijn „overvallen” door het besluit van Mills, maar haar keuze te respecteren.

Het Parool schrijft dat Mills, die in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 aantrad als voorzitter, vrijdagavond per mail flink heeft uitgehaald naar BIJ1. Zo zou ze de partij hebben omschreven als „vol van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden”.

Ook zouden BIJ1-leden volgens Mills „graag rechtvaardigheid willen” totdat rechtvaardige besluiten niet in hun straatje passen en een platte organisatie nastreven, „maar nooit verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen gedrag”. De scheidend voorzitter is naar eigen zeggen „als zwarte vrouw nog nooit zo respectloos, niet zuiver/integer of ongerechtvaardigd benaderd en behandeld”, aldus de Amsterdamse krant, „en dat allemaal onder het mom van kritiek”.

Vorig jaar rommelde het ook al bij BIJ1, toen prominent oud-lid Quincy Gario tegenover het partijbestuur (met daarin Mills) kwam te staan. Gario werd in juli van dat jaar weggestuurd nadat zestien klachten over hem waren binnengekomen. De partijtop noemde het gedrag van Gario, die zijn zin zou doordrijven en respectloos met anderen zou omgaan, toen eveneens „toxisch”. Het royement van Gario leidde tot de afsplitsing van de Haagse afdeling van BIJ1.

Het bestuur van BIJ1 was vooralsnog niet bereikbaar voor vragen van NRC.