Inlichtingendienst: schietpartij Oslo was daad van radicale islamist met psychische problemen

De aanslag afgelopen nacht op een lhbti-café in de Noorse hoofdstad Oslo waarbij twee doden vielen, is het werk van een man die al jaren bekendstond als een geradicaliseerde moslim. Dat heeft de Noorse inlichtingendienst PST zaterdag bekendgemaakt bij een persconferentie, melden Noorse media en internationale persbureaus. De 42-jarige verdachte, een Noor van Iraanse komaf, heeft volgens PST een lange voorgeschiedenis van geweld. Hij is in het verleden veroordeeld voor mishandeling en drugsbezit. Hij heeft ook te kampen gehad met psychische problemen, aldus de dienst.

Snel na de schietpartij liet de politie al weten het incident te zien als een mogelijk terreurdaad. Volgens PST is dat inderdaad het geval: de dienst spreekt van een „extreme daad van islamistisch terrorisme”. De verdachte, die na de aanslag is opgepakt, kwam in 2015 al in beeld bij PST omdat hij geradicaliseerd zou zijn en onderdeel zou uitmaken van een extremistisch netwerk. Vorige maand voerden medewerkers van de dienst nog gesprekken met hem, maar daaruit zou niet zijn gebleken dat de man van plan was geweld te gebruiken.

Onderzocht wordt nog wat de invloed van de geestelijke gezondheid van de verdachte was op zijn daad. Tegen de Noorse boulevardkrant VG zegt de politie „vrij sterke” aanwijzingen te hebben dat er sprake is van een haatmisdrijf, specifiek gericht tegen homo’s. PST heeft als reactie op de schietpartij het hoogste dreigingsniveau voor terreuraanslagen afgekondigd.

De twee mensen die om het leven kwamen bij de aanslag, waren volgens de politie een man van in de vijftig en een man van in de zestig. Daarnaast vielen er 21 gewonden, aldus persbureau AFP, van wie tien ernstig.

Op het moment dat de schietpartij plaatsvond, rond één uur in de nacht van vrijdag op zaterdag, was het behoorlijk druk bij het lhbti-café, de London pub. Ook voor de deur van een nabijgelegen café werden schoten gelost. In Oslo werd de Pride gevierd, het lhbti-evenement dat zaterdag zijn hoogtepunt zou kennen met een optocht door de stad. Die gaat vanwege de aanslag niet door.