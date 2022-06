Daar zat ik dan op mijn trekker met mijn afgeplakte nummerplaat op de A1 en toen de agent vroeg wat ik daar deed, zei ik tegen hem dat hij niet zo moest trekhaakkleven. Want daar begon hij wel mee voor hij mij aanhield. Hij zat veel te dicht op me en daar hou ik niet van. Ik ben boer en ik wil ruimte. Waarop de bijdehandste van de twee agenten begon over mijn 21 kippen die ik in een donkere schuur op één vierkante meter zou proppen. En daar hou ik dus niet van. Ik wil met een diender best praten of ik wel of niet met mijn trekker op de snelweg mag en ook of ik het recht heb om mijn nummerplaat wel of niet af te plakken, maar hij moet zich niet bemoeien met de ethische kant van mijn werk omdat hij toevallig lid is van een of andere enge dierenpartij. Daarbij is 21 kippen volstrekt legaal. Dat zijn we democratisch overeengekomen. Net als dat een zeug onder een klem haar biggetjes moet voeden. Dat is beter voor de biggetjes. Anders kunnen ze door mama big doodgedrukt worden. En dat is voor niemand leuk. Niet voor de zeug, niet voor het biggetje en helemaal niet voor de boer. Want dat scheelt hem weer een paar kostbare kilo’s. Daarbij vinden die zeugen die klem helemaal niet erg. Die weten niet beter. Die hebben nooit een gezellige modderpoel gekend. Die zouden niet eens weten wat ze daarin moeten. Weet je trouwens hoeveel bacteriën er in zo’n brakke plas zitten? Nee, die varkens snakken echt niet naar een potje modderrollen in een romantisch hoekje van een weiland.

Net als die kippen. Die zouden ook gek worden in de frisse buitenlucht. En ga nou niet over de vogelgriep beginnen, want laatst is aangetoond dat die bijna altijd veroorzaakt wordt door overvliegende ganzen. Dus daar zouden ze iets aan moeten doen. Dat ze die godvergeten beesten afknallen. Omdat ze ook onze weilanden kaalvreten. Ga dat maar aan je dierenvriendjes vertellen. Maar val mij niet lastig met je deugpraatjes. En ook niet gaan miepen over koeien die nooit seks met een stier hebben en bij wie binnen een kwartier hun pasgeboren kalfje wordt weggehaald. Dat kalfje redt zich heus wel en die moederkoe mag daarna melk gaan geven. Als ze dat een beetje goed doet kan ze daarmee een prijs winnen. Zoals de Overijsselse Boukje of de Brabantse Nora, die ons allebei meer dan 200.000 liter hebben geschonken. En die zijn daarvoor gehuldigd. Met een oorkonde en een medaille. Dat moet je dan ook zeggen. Dat de kampioenen een mooie prijs krijgen en dat ze die mogen houden tot ze naar het abattoir gaan. Over dat mooie deel van de boerderij lees ik nooit iets. Ook niet over de Zuid-Hollandse prijsstier Karbaat, die voor meer dan duizend gezonde afstammelingen gezorgd heeft. En daar zitten ook weer kampioenen tussen.

Maar die agent vroeg dus waarom ik op mijn trekker op de snelweg zit. Omdat ik onderweg ben naar de kerk. Om de schepper te danken. Voor ons vee. En ik ga god vragen om wat aan die stikstofnarigheid te doen. Minder Schiphol. Minder auto’s. Meer trekkers op de weg. Heb je ook minder files. En toen zei ik dat hij mij weer moest laten doorrijden.

De politie heeft wel wat beters te doen toch? Hekken controleren bij TBS-klinieken? Misschien is het ook handig om eens te zoeken naar een bedrijf dat het lukt om een nieuw hek binnen vijf jaar klaar te hebben. Het zijn maar tips. Goeie waakhond is misschien ook een idee. Die hebben wij boeren. Geen teckel of labradoodle. Nee, een monster met tanden. Een Doberman of een gezonde pitbull. Wij willen namelijk geen vreemd volk op ons erf. Daarom hangen er ook bordjes aan onze hekken. Hier waak ik! Vreemd volk aan je deur? Je moet er niet aan denken.

En toen?

Toen wou ik gewoon door!

Waarheen?

Naar de verdommenis.