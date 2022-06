Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Ik wist dat de glijbaan van de grote transities die ons naar een nieuwe wereld roetsjt, vol splinters, randjes en plotselinge haakse bochten zit waarbij telkens een deel van de bevolking over het randje kukelt. Maar dat er weldenkende mensen zijn die de gevallen groepen hard uitlachen of zelfs vrolijk natrappen, daar sta ik steeds weer van versteld. Ik vond de reacties op de protesterende boeren uitermate hardvochtig. Geen enkele sympathie, zelfs niet na lang zoeken, twitterden de stedelingen. Het was een sterk staaltje ‘dynastiedenken’ dat de boeren, ook wanneer hen mogelijk een gedwongen verkoop boven het hoofd hing, het ‘absolute recht’ dachten te hebben op grond van hun voorvaders. Auteur: toekomstig erfgenaam van landgoed Sander Schimmelpenninck.

Pieter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek – u kent ze wel, het bureau dat puur betrouwbare getallen levert, een compleet objectieve feitenmachine – twitterde op de dag van het boerenprotest niet over de ammoniakreductie die de boeren de afgelopen decennia hadden gerealiseerd dankzij luchtwassers en innovatieve stalvloeren. Ook niet over de verbetering van de water- of luchtkwaliteit, of het verminderde antibioticagebruik. Nee, hij deelde een behoorlijk irrelevante detail uit een drie jaar oud rapport, waaruit blijkt dat wanneer je alle grond, machines en vastgoed van de boeren optelt, zij vaak op papier miljonair zijn. Geen medelijden dus, twitterde hij er nog net niet achteraan.

Wat steekt hier achter? vroeg parlementariër Caroline van der Plas (BBB) zich hardop in de Kamer af. In tijden waarin dit land kleiner lijkt dan ooit, en iedereen zoekt naar ruimte, om windmolens neer te zetten en woningen te bouwen en stikstof uit te stoten, leek dit me een terechte vraag. Maar Van der Plas werd weggezet als een stikstof-complotdenker.

„Dit doet mij heel veel pijn”, reageerde CDA landbouwwoordvoerder Boswijk. Haar woorden kunnen worden opgevat als een oproep tot bedreiging van wetenschappers, meende GroenLinks fractievoorzitter Klaver. En passant bestempelde hij haar woorden als „vergif”.

De ene verruwing is de andere niet, klaarblijkelijk.

Het wordt wel erg lastig debatteren wanneer betrokkenen telkens persoonlijk gekwetst raken of vragen als complottheorieën bestempelen. Zeker omdat er andersom bijna onafgebroken wordt getwijfeld aan de integriteit van Van der Plas en de boeren. Steeds weer wordt gevraagd wat er achter hun verzet schuilgaat. Voormalig Kamerlid Boekestijn vraagt hardop of iemand de verbanden tussen de BoerBurgerBeweging en Friesland Campina kan uitzoeken? En de veevoerfabrikanten dan? Of was het boerenprotest eigenlijk een soort toneelstuk, geregisseerd door drie bedrijven van Quote500-families die niet zitten te wachten op stikstofgerelateerd omzetverlies, zoals in NRC werd gesuggereerd? Noemde die boer uit Stroe niet dat schade aan zijn land zou worden vergoed door een veevoerbedrijf?

Zo moeilijk was het kennelijk voor mensen om te geloven dat de boeren uit zichzelf kwamen protesteren, moedeloos van de uitzichtloosheid, de onduidelijkheid, de nieuwe hoepels waar ze met hun bedrijf door moesten proberen te springen.

De realiteit: er steekt natuurlijk van alles achter. Aan beide kanten. De uitstootreductie die de landbouw reduceert, betekent letterlijk ruimte voor andere sectoren. En ja, boeren worden inderdaad gefaciliteerd door partners in de keten. Zij worden in hun bedrijfsvoering omgeven door vermogende giganten met belangen. Een zogenaamde megastal verbleekt bij de gemiddelde bedrijfsomvang van toeleveranciers en inkopers, veevoerleveranciers, zadenveredelaars, inkopers van de supermarkten, zuivel- vlees- aardappelgiganten, slachthuizen. Godzijdank is er, naast dat ene Kamerlid, wat hulp in deze strijd.

De boeren zijn Schiphol niet, zou ik bijna willen zeggen. Schiphol is het tegenovergestelde van een versnipperde, kwetsbare sector. Het bedrijf dat nog nooit enige reductie van uitstoot, vervuiling of geluidsoverlast wist te realiseren, alleen maar door mocht groeien en nog altijd niet beschikt over een natuurvergunning. Deze week blijkt dat ook Schiphol, voor het eerst, een beetje moet dimmen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar wat zou daar achter schuilgaan?

Rosanne Hertzberger is microbioloog.