Waar liggen de grenzen van de Europese Unie? Door de Russische invasie van Oekraïne ligt die vraag weer pontificaal op tafel. En dat terwijl ze het er in Europese hoofdsteden liever niet over hebben. Sinds de laatste twee grote uitbreidingsrondes, in 2004 (tien nieuwe lidstaten, waaronder Polen) en 2007 (Bulgarije, Roemenië), heerst er ‘uitbreidingsmoeheid’. De laatste keer dat een land in de EU-familie werd opgenomen was in 2013: Kroatië. Er zijn wel kandidaat-lidstaten, zoals Albanië en Noord-Macedonië, maar om uiteenlopende redenen komen die vooralsnog niet verder dan de wachtkamer – en veel haast om ze daaruit te halen leek er nooit te zijn. Turkije is al sinds 1999 kandidaat-lid. Nu Poetin met bruut geweld de kaart van Europa probeert te hertekenen, wordt ook de EU gedwongen om na te denken over waar zij begint en waar zij eindigt. In Brussel werd donderdag een eerste grote stap gezet op deze nieuwe zoektocht. Op een top besloten regeringsleiders dat Oekraïne en Moldavië kunnen worden toegelaten tot de wachtkamer van de EU.

Ooit draaide uitbreiding vooral om vergroting van de interne markt, vrijhandel, arbeidsmobiliteit. Voor de Britten was het groter maken van de EU ook een manier om Frankrijk en Duitsland kleiner te maken en te voorkomen dat de EU-samenwerking te veel werd verdiept. De oorlog laat zien dat er ook een sterke geopolitieke dimensie zit aan uitbreiding. Als Rusland grenzen overschrijdt, kan de EU niet anders dan grenzen trekken. Het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne en Moldavië is, na de NAVO-ambities van Finland en Zweden, opnieuw een teken dat Poetin het contact met zijn ‘achtertuin’ volledig kwijt is. De Franse president Macron had het donderdag over een „vacuüm” dat snel opgevuld moet worden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de EU de Oekraïense, Moldavische en Georgische dromen over zelfbeschikkingsrecht en welvaart erkent en ondersteunt – en dat de terugkeer van negentiende eeuws imperialisme niet wordt gepikt.

Tot zover de korte termijn. Op langere termijn zijn er veel grote vragen. Wordt een nog grotere EU niet onbestuurbaar? Wordt zij niet erg ‘Oost-Europees’? Zijn de nieuwkomers er straks écht klaar voor? En niet onbelangrijk: zijn de huidige EU-landen dat ook? De massale komst van arbeidsmigranten voedde de Britse afkeer van de EU. De afwijzing van een Europese ‘grondwet’ in 2005 duidde op groeiend ongemak met een uitdijende EU. Na hun toetreding namen Polen en Hongarije het niet zo nauw meer met rechtstatelijke principes die ze in de wachtkamer nog zo vurig hadden omarmd. Dat heeft veel kwaad bloed gezet. In 2020 is de toetredingsprocedure aangescherpt, op aandringen van Frankrijk en Nederland. Het is nu ganzenbord: behalve vooruit kunnen landen nu ook achteruit, als ze te weinig voortgang boeken, bijvoorbeeld op het gebied van de rechtsstaat.

Oekraïne zal naar verwachting lang onderweg zijn, en na het nemen van alle hordes zou het met 44 miljoen inwoners het op vier na grootste land van de EU worden. Duitsland voelt van oudsher een sterke historische verantwoordelijkheid richting Oost-Europa en zou letterlijk een meer centrale rol gaan spelen. Wat zal Frankrijk daarvan vinden? Verdere uitbreiding naar het oosten betekent dat er een ándere Unie ontstaat, met een ander zwaartepunt en een ander stemevenwicht. Frankrijk, en ook grote economieën als Nederland zullen ongetwijfeld gaan aandringen op nieuwe arrangementen die de eigen positie niet te veel verzwakken. Niet voor niets pleit Macron sinds kort voor de oprichting van een parallelle ‘Europese politieke gemeenschap’, een ring van landen om de EU heen die (nog) geen EU-lid zijn of willen zijn, maar wel zeer nauwe samenwerking wensen. En niet voor niets vindt premier Mark Rutte (VVD) dat best een goed idee.

Goed of niet, het plan legt de vinger op de zere plek: de zwaardere weg naar het EU-lidmaatschap mag landen niet demotiveren. Onderweg moeten ze al veel actiever bij de EU worden betrokken dan nu het geval is. Landen eindeloos laten pruttelen in een wachtkamer werkt averechts en is geopolitiek onverstandig, zo toont China in de westelijke Balkan aan. Door het Europese geweifel heeft het zich daar kunnen opwerpen als suikeroom. Lang vooruitdenken is niet het sterke punt van de EU, waarvan de dynamiek vooral lijkt te worden bepaald door crisissituaties en verkiezingen. Aan strategische denkkracht is, ook in Nederland, echter meer dan ooit behoefte. Het is cruciaal dat er nu al open wordt nagedacht en gedebatteerd over de vraag hoe de EU van de toekomst eruitziet. Niet pas over tien jaar, wanneer de verwachtingen in kandidaat-lidstaten alleen maar groter zullen zijn geworden, en de bedenkingen in EU-landen wellicht ook.

