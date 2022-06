Eerst het goede nieuws. Van iedereen loopt op deze wereld wel ergens een dubbelganger rond. De Canadees François Brunelle zet sinds 1999 mensen samen op de foto die sprekend op elkaar lijken zonder familie te zijn. Zijn project I’m Not a Look-Alike blijft groeien, vooral nu we online gemakkelijk onze eigen dubbelganger kunnen vinden via gezichtsherkenningssoftware.

De zoektocht pakt trouwens niet altijd vleiend uit. Als ik mijn weinig flatteuze foto in zulke software stop, blijkt die me te beschouwen als een kruising tussen Winston Churchill en Luis Buñuel. Zucht. Desondanks zou ik het best leuk hebben gevonden met de heren op de foto te gaan, als ze niet al vijftig jaar dood waren geweest.

Dan nu het slechte nieuws. Er is de laatste jaren een akelige wedloop gaande in de productie van ‘digital twins’. Van ieder verschijnsel in de fysieke wereld wordt een digitale tweeling gemaakt: een realistische digitale kopie die real-time in verbinding staat met het origineel. Je maakt een digitale tweeling van een tomatenplant, van een stad of van het klimaat – en dan laat die tweeling zien hoe het op dat moment gaat met tomaat, stad of klimaat. Een digitale tweeling is een model, een simulatie, een analyse-instrument.

En, ja, uiteraard gaan we ook een digital twin maken van onszelf. „Waarom je binnen tien jaar misschien een denkende digitale tweeling hebt”, schrijft de technologie verslaggever van de BBC. De unieke opdracht van de digitale kopie is feedback te leveren aan het origineel, schrijft de verslaggever, en zo de oorspronkelijke plant of mens te optimaliseren en te doen groeien. Voor werkgevers is een digitale tweeling van hun werknemers daarom erg, hoe zeg je dat netjes, o ja, interessant.

De BBC laat een deskundige vertellen dat de eigendom van digital twins „een van de bepalende aspecten van het aanstaande metaverse tijdperk” zal worden. En als je een beetje hebt opgelet, meegelezen, weet je dat bedrijven bij congressen inderdaad om het hardst komen uitleggen hoe lucratief het is voor het kapitalistische imperium van Mark Zuckerberg om digitale tweelingen te maken als hoeksteen van de industriële metaverse.

Op dit punt aangekomen heb ik de neiging activistisch te worden en op te spelen. Maar er is al genoeg chagrijn in de wereld, en omdat ik me heb voorgenomen altijd redelijk te blijven, zal ik mijn anti-kapitalistische tirade dus afsteken in strikt neutrale termen. Het is absurd, zeg ik zodoende, dat we met onze economische groei de leefomgeving naar de filistijnen hebben geholpen en dat we alle productie en consumptie toch nog weer wereldwijd omhoog gaan jagen met de inzet van digital twins.

Lees je over digital twins, dan lees je namelijk overal de gebruikelijke commerciële blabla. „Digitale tweelingen als motor voor Industrie 4.0”, jubelt het techbedrijf. „Digitale tweelingen zorgen voor een honderdvoudige verbetering van de snelheid om nieuwe projecten op de markt te brengen”, juicht de lobbyclub. En wees gerust, zingen ze allemaal, de ontwikkeling mikt weliswaar op economische groei, maar dan, op woord van eer, puur duurzaam en in Afrika.

Het hele twinverhaal is niet alleen wetenschapsfilosofische onzin: het is ideologie. Er bestaat niet zoiets als een digital twin. Je kunt best een model maken, van een kat bijvoorbeeld, maar zo’n model zal altijd een simplificatie blijven en het is goed je dat te realiseren. Wil je vanuit de digitale afbeelding de originele kat optimaliseren, met real-time feedback, dan zul je aannames en doelen in het model moeten stoppen. Wat heb je voor ogen met die kat? Wat wil je dat ze gaat doen?

Dat geldt ook voor de twin die de Europese Commissie tegenwoordig van de hele aarde maakt. Ook daarin zitten doelen en aannames. De digital twin is een manipulatietechniek, ‘steering technique’, schrijven onderzoekers Korenhof, Blok en Kloppenburg van de Universiteit Wageningen. En in al mijn redelijkheid zou ik iedereen het liefst hard om de oren slaan met hun artikel ‘Steering Representations—Towards a Critical Understanding of Digital Twins’; ik zou u er allemaal met de neus doorheen willen wrijven.

De twin is niet hyperrealistisch, niet neutraal, schrijven de auteurs, ze is incompleet en ligt ingebed in techno-industrieel denken. Als de Europese Commissie met zulke twins het klimaat wil redden, zal ze de onderliggende doelen en aannames goed moeten bestuderen, anders neemt ze onherroepelijk de verkeerde beleidsbeslissingen.

Ja, de digital twin is big business. Maar anno 2022 zal de krantenlezende kaste zich nu eens niet moeten afvragen hoe je er snel rijk mee kunt worden, ze zal zich eindelijk moeten afvragen wat verstandig is en wijs.

Maxim Februari is jurist en schrijver, is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl