Abortus is geen landelijk recht meer, maar voor de pro-life-beweging is het werk ook nu nog niet af

‘O, glorieuze dag!” Laura Strietmann omhelst elke bezoeker die het Right to Life-gebouw in Cincinnati, Ohio, binnenkomt. Voor ze opendoet, kijkt ze wel even door het kijkgat wie voor de deur staat. Om de hoek staat een politieauto.

Want dit is vrijdag, de dag dat het Amerikaanse Hooggerechtshof met een controversiële uitspraak een eind heeft gemaakt op het recht op abortus. Dat wil zeggen: elke afzonderlijke staat mag voortaan beslissen of abortus wel of niet is toegestaan op zijn grondgebied. Dertien staten hadden al een wet klaarliggen die abortus automatisch nagenoeg zou verbieden zodra het hof een streep door het landelijke recht op abortus zou halen. „Prijs de Heer!”

Nog in de gang laat Strietmann, directeur van de katholieke anti-abortusorganisatie Right to Life, het fotootje zien dat ze net op haar Facebookpagina heeft gezet: oud-president Donald Trump die triomfantelijk een baby omhooghoudt met de Amerikaanse vlag op de achtergrond. „Als niet hij, maar Hillary Clinton president was geworden, hadden we nu in elke stad een abortuskliniek.” Trump kon liefst drie nieuwe rechters aan het Hooggerechtshof aanstellen en hij selecteerde de kandidaten, drie conservatieve katholieken, op hun opvatting over abortus.

Taart en ijs

Ze stuurt reacties rond, in het zaaltje achterin worden stoelen klaargezet voor een persconferentie, en zondag wil Strietmann een evenement in de buitenlucht met gebeden, taart en ijs. „Mo, heb je al een ijskar gevonden”, roept ze naar een medewerker in een andere kamer. „Nee.”

Voor de anti-abortusbeweging is Cincinnati een historische plek. Van hieruit leidde Jack Willke met zijn vrouw Barbara vanaf 1980 jarenlang de nationale organisatie van Right to Life. Het was de tijd waarin de zogenoemde pro-life-beweging over de schok moest heenkomen van de uitspraak van het Hooggerechtshof in de zaak Roe v. Wade in 1973, waarin het landelijk recht op abortus werd vastgelegd.

Een lokale radiozender belt en vraagt: zit het werk er nu op voor Right to Life? We moeten juist nog harder werken nu, zegt Strietmann terwijl ze haar koffiemok ronddraait. Er staan koppies van katten, honden en baby’s op. Ze moet nieuwe wetten helpen aannemen, ervoor zorgen dat de juiste rechters worden aangesteld, de juiste volksvertegenwoordigers worden gekozen. Achter haar wiebelt een poppetje van Johannes Paulus II, haar lievelingspaus. Zijn Theologie van het lichaam vindt ze het belangrijkste leerstuk van de moderne kerk.

Haar dochter belt, of ze eraan denkt de hond uit te laten. Haar moeder belt, of ze voorzichtig is vandaag. „We zullen wel wat willekeurig geweld te zien krijgen vandaag”, zegt Strietmann. Dan komen de journalisten binnen. „Allemaal vóór abortus”, zal Strietmann achteraf zeggen. „Ze keken bloedchagrijnig.” En daarom ook tegen de doodstraf. „Ik voer actie om de doodstraf in Ohio af te schaffen.” In plaats daarvan wil ze dat de zwaarste veroordeling levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating wordt. „Laat ze wegrotten in hun cel.”

Madonna-hangertje

Strietmann zegt dat Amerika „altijd een pro-life-land is geweest”. In feite is een stevige meerderheid van de bevolking voor het recht op abortus. In de meest recente peiling van het Pew Center vindt 19 procent dat abortus onvoorwaardelijk legaal moet zijn, 42 procent onder voorwaarden. In diezelfde peiling is 8 procent van de ondervraagden onvoorwaardelijk tegen abortus. Dat is de positie van Laura Strietmann en Right to Life.

In haar felblauwe jurk met het madonna-hangertje op de borst gaat Strietmann staan tussen een foto van een 14 weken oude miskraam en een foto van een volwassen knuist waaruit de minieme voetjes van een foetus steken. „We zullen zien of het de camera’s lukt mij in beeld te krijgen zonder die foto’s erbij”, zegt ze zachtjes.

„Je moet plastisch zijn”, vindt ze. Vandaar de bloederige foto’s van embryo’s. Vandaar dat ze het woord ‘embryo’ helemaal niet in de mond neemt tijdens de persconferentie. „Preborn children” noemt ze foetussen, en in 2020 zijn er in Ohio 20.605 „geëxecuteerd nadat ze in ‘keuze’ waren omgedoopt”. Daarna worden „de stukken aan elkaar genaaid en op de vuilnisbelt gedumpt”. De journalisten houden hun telefoon omhoog om opnames te maken.

Laura Strietmann, directeur van anti-abortusorganisatie Right to Life, tijdens de persconferentie: „Je moet plastisch zijn”. Foto Bas Blokker

Het bestuurslid Rachel Citak, zelf zwart, onderstreept dat zwarte vrouwen bovengemiddeld vaak een abortus ondergaan. Van alle abortussen in Ohio werd 40 procent uitgevoerd op Afrikaans-Amerikaanse vrouwen, terwijl niet meer dan 14 procent van de inwoners van Ohio zwart is. Als een journalist opmerkt dat zwarte vrouwen in de VS bovengemiddeld vaak door zwangerschap gezondheidsproblemen krijgen of sterven en vraagt hoe Right to Life dat probleem denkt aan te pakken, zegt Strietmann dat het grootste percentage van die vrouwen eerder een abortus heeft ondergaan.

„Heeft u voor mij het onderzoek waar dat in staat”, vraagt de journalist. „Dat zoek ik straks. Als je mij je mailadres geeft, stuur ik het je toe”, zegt Strietmann. Aan het eind van de dag zal ze zeggen: „Volgens mij zaten er twee bij die een abortus hebben doorgemaakt. Of iemand kennen die het heeft gehad. Ik pik ze er zo uit.”

Locoburgemeester Adam Matthews van het nabijgelegen Lebanon legt voor de camera uit dat het gemeentebestuur abortus in het stadje van 21.000 inwoners heeft verboden. Betekent het dat je niet langer een abortus kunt krijgen op het grondgebied van Lebanon, of zijn vrouwelijke inwoners ook strafbaar als ze de ingreep elders ondergaan? In sommige staten zijn wetten aangenomen die ook dat laatste vastleggen. „Nee”, zegt Matthews, „dat mogen wij niet.”

Gemakzuchtig links

Hun zelfverzekerdheid hangt niet alleen samen met de uitspraak van het hof, zegt Matthews. „Juist doordat abortus gelegaliseerd was, werd links een beetje gemakzuchtig en moesten wij extra ons best doen.” En die verslapping is precies waar Strietmann nu voor wil waken. „Dit gevecht is nog niet voorbij.”

Ohio was de eerste staat die de zogenoemde heartbeat-wet invoerde, een verbod op abortus vanaf het moment dat de hartslag van de foetus te horen is. Maar Strietmann wil een wet die abortus helemáál verbiedt, „niet pas vanaf de eerste hartslag”. Zij wil ook een wet zoals Mississippi die heeft, waarbij het verboden is abortuspillen per post te versturen. „We willen niet alleen dat abortus illegaal is, we willen dat abortus ondenkbaar is.”

We willen niet alleen dat abortus illegaal is, we willen dat het ondenkbaar is

Strietmann wil ook zwangerschapsverlof verlengen (nu zes weken in Ohio, landelijk is er geen recht op verlof), adoptiewetten versoepelen, en ze wil slaapzalen voor zwangere vrouwen op universiteitscampussen, zodat studentes niet afhaken alleen omdat ze in verwachting zijn. Zwangere vrouwen moeten weten dat abortus niks oplost, dat ze zijn voorgelogen door een commerciële industrie. „Denk je dat die lui van de abortusklinieken, die geld verdienen aan het uiteenrijten van kinderen, stilzitten na deze uitspraak?” Ze heeft jarenlang voor meer dan 150 abortusklinieken een volledige rozenkrans gebeden en de maagd Maria gevraagd of zij het hoofd van de slang wilde afsnijden. „Ik denk dat onze gebeden zijn verhoord.”

Na de persconferentie schrijft Strietmann nog gauw een paar e-mails, terwijl uitgelaten medestanders haar feliciteren. Een lijvige man in een ruitjesoverhemd vertelt dat hij ook heeft geprobeerd abortus te laten verbieden in het stadje waar hij woont. Vergeefs. En wisten we wel dat de Democratische partijleider Nancy Pelosi in haar thuisstaat Californië de communie wordt geweigerd wegens haar abortus-standpunt? Hij draagt een petje waar ‘Catholic Militant’ op staat en hij heeft twee holsters onder zijn oksels. In de ene hangt een pistool, in de andere een patroonhouder voor zijn munitie. Een tweede pistool steekt los in zijn broekzak. Voelt hij zich onveilig na deze uitspraak? „Nee, maar ik wil ook niet in een situatie komen dat ik denk, had ik nou maar een pistool bij me.”

Naast de abortuskliniek van Planned Parenthood in Cincinnati staat een eenzame jonge vrouw met een bord ‘Mensen, niet staten horen het recht op een vrije keuze te hebben’. Als ze Strietmann ziet, loopt ze meteen weg. Om de hoek draait ze zich om en maakt vanachter de struiken een foto van Strietmann en haar bord: ‘Is dit een keuze of een kind?’, naast een foto van een embryo. Ruik je dat, vraagt Strietmann. Teer. „Ze hebben de oprit van de kliniek net geasfalteerd. Die hebben echt niet het idee dat ze binnenkort weg moeten, hoor.”

Kindermoord

Planned Parenthood, zegt ze, is een commerciële onderneming, gebaseerd op kindermoord. Het begint ermee dat ze jongeren leren dat je veel seksuele partners moet hebben voor het huwelijk. Vervolgens praten ze hen anticonceptiemiddelen aan, die veel riskanter zijn dan doorgaans wordt gemeld. En tenslotte bieden ze abortus aan als laatste remedie. „Misschien heeft Planned Parenthood abortus niet uitgevonden, maar ze hebben er wel een verdienmodel van gemaakt.”

Burgerlijke vrijheden Anticonceptie, homohuwelijk ter discussie De conservatiefste van de rechters aan het hooggerechtshof, Clarence Thomas, schreef een zogenoemde concurring opinion bij het arrest van vrijdag. Hij onderschreef het oordeel dat het recht een abortus niet voortvloeit uit de Amerikaanse grondwet. In 1973 stoelde een meerderheid van het toenmalige hof haar besluit om abortus te legaliseren, onder meer op het 14de amendement van de Amerikaanse grondwet. Daarin staat dat staten geen wetten mogen opstellen die de rechten en vrijheden van burgers beknotten. Niet alleen noemt Thomas dit amendement een te wankele basis is voor het recht op abortus, ook neemt hij in zijn opinion alvast een voorschot op andere verworvenheden die met een beroep op het veertiende amendement zijn beschermd, zoals het recht van getrouwde mensen op anticonceptie of het recht te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht – een recht dat pas sinds 2015 in alle staten van de VS geldt. Nee, schrijft Thomas, de uitspraak van deze week gaat niet over deze zaken. Maar „in toekomstige zaken zouden we alle precedenten van het Hof hierover opnieuw moeten bekijken”. Thomas hoopt op deze manier „de fout recht te zetten”.

Aan het eind van de middag wordt de mis opgedragen in de H. Petrus-in- ketens kathedraal. De voorgangers wijden geen woord aan de sensationele uitspraak van het Hooggerechtshof, of het moest die enkele opmerking zijn over het belang van het ongeboren leven. Strietmann ziet in de voorgelezen bijbeltekst over het verloren schaap (Lucas 15:1-7) een teken. „Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.” Zij heeft tien jaar leiding gegeven aan een zwangerschapscentrum, waar het zwaarste maar mooiste werk bestaat uit het „tot het leven praten”; vrouwen die van plan waren hun zwangerschap te onderbreken daarvan afbrengen.

Nadat ze in de kapel nog een half uur na de mis rozenkransen is blijven bidden, staat Laura Strietmann buiten de kathedraal stil bij de betekenis van deze dag. „Ik kan er nog niet zo goed bij.”

Ze spreekt over de seksuele revolutie van de jaren 60. „Die heeft ervoor gezorgd dat abortus een normaal gespreksonderwerp is geworden in dit land.” Haar eigen kinderen zagen niet veel kwaad in homoseksualiteit. Als twee mensen van elkaar houden, dat kan toch niet slecht zijn? Toen is ze maar weer even plastisch geweest en heeft uitgelegd hoe homoseksuele mannen seks hebben. Had God dat zo bedoeld? Hierna was het stil gebleven.

„Homoseksualiteit is onnatuurlijk. Wij geloven in het bijbelse huwelijk, tussen man en vrouw. Wij geloven dat er twee geslachten bestaan. Iedereen weet dat transgender zijn een leugen is. Een man wordt niet opeens een vrouw als ze een beetje opereren.”

Alle blijdschap verdwijnt uit haar gezicht. „Er is gewoon nog zoveel te doen. De hele maatschappij is dom gehouden door te doen alsof al die dingen normaal zijn.” Ze drukt een telefoontje weg van Jerusha. „Geweldige vrouw. Ze is verkracht en heeft besloten het kind toch ter wereld te brengen en ter adoptie aan te bieden.” Het is tijd dat wij de waarheid weer opeisen, zegt ze. „We gaan alle leugens van de seksuele revolutie een voor een ontzenuwen.”

Lees ook deze reportage van NRC-correspondent Bas Blokker vanuit een abortuskliniek in Memphis, Tennessee